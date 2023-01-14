Özgün Bilecik TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? Bilecik TOKİ 2+1 3+1 TOKİ sonuç listesi
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Bilecik TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? Bilecik TOKİ 2+1 3+1 TOKİ sonuç listesi

Bilecik TOKİ kura sonuçları için bekleyiş başladı. TOKİ kura sonuçları 7 Kasım'da açıklanmaya başladı. İlk olarak Şırnak ve Adahan'da yapılan TOKİ kura çekimi sonrası diğer diğer illerde kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak kazandı. TOKİ kura çekilişi Bilecik'in Bozüyük, İnhisar, Merkez, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ilçelerinde yapılacak. Bilecik'te yapılacak TOKİ konutu sayısı 850 olacak. TOKİ yeni kura takvimine göre yeni illerde kuralar 13-24 Ocak 2023 tarihlerinde çekilecek. Peki, BilecikTOKİ kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak, Bilecik TOKİ sonuçları asil ve yedek isim listesi nerede yayınlanacak? İşte detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilecik TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Bilecik TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
Bilecik TOKİ kura sonuçları

Bilecik TOKİ kura sonuçları gündemde yer alıyor. Bölgede yaşayanlar 2022 TOKİ sosyal konut projesi kura sonuçları için beklerken Bilecik kura souçları asile ve yedek listelerinin nereden öğreneceğini merak ediyor. Peki, Bilecik TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Bilecik TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

BİLECİK TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bilecik kura çekimi 15 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

BİLECİK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Bilecik kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

BİLECİK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

BİLECİK TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Bilecik TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil- yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

BİLECİK TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

BİLECİK'TE KAÇ ADET TOKİ YAPILACAK?

Bilecik'te toplamda 850 adet TOKİ konutu inşa edilecek.

BİLECİK'TE HANGİ İLÇELERDE TOKİ KONUTU YAPILACAK?

Bilecik'te 7 farklı ilçede TOKİ konutları inşa edilecek. İşte Bilecik TOKİ konutlarının yapılacağı ilçeler ve konut sayıları:

BİLECİK TOKİ TAKSİT SAYISI VE ÖDEMELERİ NE KADAR?

608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

3+1 konutların fiyatları ise 850 bin TL olurken ödemeleri 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ 2023 YILININ MART AYINDA TAMAMLANACAK!

7 Kasım günü itibarıyla başlayacak olan TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içerisinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin sosyal konutun hak sahibi 2023 yılı Mart ayında netleşecek.

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