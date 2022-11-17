Elazığ TOKİ kura sonuç tarihi belli oldu

Elazığ TOKİ kura sonuçları gündemde yer alıyor. Bölgede yaşayanlar 2022 TOKİ sosyal konut projesi kura sonuçları için beklerken Elazığ kura sonuçları asile ve yedek listelerinin nereden öğreneceğini merak ediyor. Peki, Elazığ TOKİ kura sonuç tarihi netleşti. Elazığ TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

ELAZIĞ TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım’a kadar devam edecek. 11 ilde gerçekleştirilecek kura çekilişlerine göre Elazığ kura çekilişi 23 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Elazığ kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ELAZIĞ TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Elazığ TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil- yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

ELAZIĞ TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

ELAZIĞ'DA KAÇ ADET TOKİ YAPILACAK?

Elazığ'da toplamda 1150 adet TOKİ konutu inşa edilecek.

ELAZIĞ'DA HANGİ İLÇELERDE TOKİ KONUTU YAPILACAK?

Elazığ 9 farklı ilçede TOKİ konutları inşa edilecek. İşte Elazığ TOKİ konutlarının yapılacağı ilçeler ve konut sayıları:

ELAZIĞ TOKİ TAKSİT SAYISI VE ÖDEMELERİ NE KADAR?

608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

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3+1 konutların fiyatları ise 850 bin TL olurken ödemeleri 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.

TOKİ İKİNCİ ETAP İL İL KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Bugün itibariyle Kilis ve Muş’tan başlayacak ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım’a kadar devam edecek. 11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde:

17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut - Muş 1150 konut

18 Kasım Cuma: Bingöl 100 konut - Gaziantep 10 bin 24

19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut

21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut - Gaziantep devam edecek

24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650

26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791

28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ 2023 YILININ MART AYINDA TAMAMLANACAK!

7 Kasım günü itibarıyla başlayacak olan TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içerisinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin sosyal konutun hak sahibi 2023 yılı Mart ayında netleşecek.

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

500 bin konut ve 250 bin konutluk arsa ile 50 bin işyerinden oluşacak projenin detayları önceki gün açıklanmıştı.

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Konutların maliyeti üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL idi. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelere de aylık taksit 3 bin 187 TL olarak belirlenmişti.

Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmuyor.

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