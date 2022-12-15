Çorum Canlı TOKİ Kura Çekilişi | Çorum kura çekiliş sonuçları ve isim listesi

Çorum canlı TOKİ kura çekimleri başladı. İl il farklı tarihlerde kura çekimleri gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişlerinde 4. etap kura tarihleri belli oldu. Çorum için başvuru yapan adaylar, TOKİ Çorum kura çekim tarihlerini araştırmaya başladı. Peki TOKİ Çorum kura sonuçları belli oldu mu?

ÇORUM TOKİ CANLI KURA SONUÇLARI

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Çorum sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI

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ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Çorum kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ÇORUM TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ÇORUM TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Çorum TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil- yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

ÇORUM TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

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ÇORUM'DA KAÇ ADET TOKİ YAPILACAK?

Çorum'da toplamda 1980 adet TOKİ konutu inşa edilecek.

ÇORUM'DA HANGİ İLÇELERDE TOKİ KONUTU YAPILACAK?

Çorum'da 12 farklı ilçede TOKİ konutları inşa edilecek. İşte Çorum TOKİ konutlarının yapılacağı ilçeler ve konut sayıları:

ÇORUM TOKİ TAKSİT SAYISI VE ÖDEMELERİ NE KADAR?

608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

HANGİ İLDE NE ZAMAN KURA ÇEKİLECEK?

TOKİ 4. ETAP KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI!

4. etap sosyal konut kura çekilişi 12 - 19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.

12 - 19 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

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12 Aralık: Kayseri ve Samsun

13 Aralık: Samsun ve Amasya

14 Aralık: Samsun ve Çorum

15 Aralık: Çorum ve Ordu

16 Aralık: Ordu ve Sivas

17 Aralık: Sivas ve Giresun

18 Aralık: Sivas

19 Aralık: Tokat

NOT: Kayseri Akkışla, Felahiye, Özvatan; Sinop Saraydüzü; Tokat Yeşilyurt; Çorum Ortaköy, Laçin; Sivas Altınyayla ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

500 bin konut ve 250 bin konutluk arsa ile 50 bin işyerinden oluşacak projenin detayları önceki gün açıklanmıştı.

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Konutların maliyeti üzerinden yüzde 40 indirim yapılacak projede, 2+1 dairelerin bedeli 608 bin TL idi. Aylık taksitler ise 240 ay vade ile 2 bin 280 TL olarak belirlendi. 3+1 dairelerin fiyatının ise 851 bin TL olduğu projede, bu dairelere de aylık taksit 3 bin 187 TL olarak belirlenmişti.

Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmuyor.

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