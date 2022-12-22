Bakan Nebati yanıtladı! ÖTV’de indirim var mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün İzmir İktisat Kongresi'nin sunum toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Nebati, araç sahiplerinin merakla beklediği ÖTV indirimi olacak mı? sorusuna cevap verdi.

ÖTV indirimi olacak mı?

ÖTV indirimine ilişkin soruları da yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "ÖTV indirimi, şu anda söz konusu değil. Araçların zor bulunduğu bir dönemde, ÖTV indirimi diye bir şey söz konusu olamaz. Bir özel şirket tarafından projesi getirilen ÖTV'nin sıfırlanması ile ilgili çalışma, bakanlığımızın yaptığı bir çalışma değil. Özel sektörün kendi perspektifinde ortaya koyduğu bir proje" dedi.