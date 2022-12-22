Özgün Bakan Nebati yanıtladı ÖTVde indirim var mı?
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Bakan Nebati yanıtladı! ÖTV’de indirim var mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündemdeki gelişmelere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, EYT'den ÖTV indirimine, memur ve emekli zamlarına ilişkin detayları duyurdu. Bakan Nebati, “Bir özel şirket tarafından projesi getirilen ÖTV'nin sıfırlanması ile ilgili çalışma, bakanlığımızın yaptığı bir çalışma değil. Özel sektörün kendi perspektifinde ortaya koyduğu bir proje" dedi. Nebati, ÖTV indirimine ilişkin son noktayı da koydu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖTV indirimi olacak mı? ÖTVye indirim gelecek mi? Nurettin Nebati son dakika ÖTV açıklaması ne?
ÖTV indirimi var mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün İzmir İktisat Kongresi'nin sunum toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Nebati, araç sahiplerinin merakla beklediği ÖTV indirimi olacak mı? sorusuna cevap verdi.

ÖTV indirimi olacak mı?

ÖTV indirimine ilişkin soruları da yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "ÖTV indirimi, şu anda söz konusu değil. Araçların zor bulunduğu bir dönemde, ÖTV indirimi diye bir şey söz konusu olamaz. Bir özel şirket tarafından projesi getirilen ÖTV'nin sıfırlanması ile ilgili çalışma, bakanlığımızın yaptığı bir çalışma değil. Özel sektörün kendi perspektifinde ortaya koyduğu bir proje" dedi.

EYT son dakika haberleri: EYT'de gün, yaş ve yıl hesabı nasıl olacak?
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EYT son dakika haberleri: EYT'de gün, yaş ve yıl hesabı nasıl olacak?
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Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 artışla 5.462,18 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,11 ve holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,12'yle finansal kiralama, faktoring oldu.
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Altılı masayı iyice karıştıracak: Kılıçdaroğlu'ndan adaylık ilanı gibi afişler

Bir türlü adayını belirlemeyen altılı masada Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın adaylıkları tartışılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Akşener'in İmamoğlu ısrarına direnen Kılıçdaroğlu'nun afişleri bazı kentlerde bilboardlara asıldı. Afişlerde kullanılan ifadeler ise 'adaylık ilanı' olarak yorumlandı.

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