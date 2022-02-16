Özgün Özel okullarda KDV indirimi olacak mı? Gözler Kabineden çıkacak kararda
ÖZGÜN HABERLER

Özel okullarda KDV indirimi olacak mı? Gözler Kabine'den çıkacak kararda

Özel okul fiyatlarında uygulanması beklenen indirim gündemde... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddelerini Rusya-Ukrayna gerilimi, elektrik fiyatları, enflasyonla mücadele gibi başlıklar oluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan, temel gıdada KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğinin müjdesini vermişti. KDV indirimin özel okullarda da geçerli olup olmayacağı Kabine'den çıkacak kararla belli olacak. Peki, 16 Şubat Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Özel okullarda KDV indirimi olacak mı? Gözler Kabineden çıkacak kararda
özel okul

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıda temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek. Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

ÖZEL OKULLARDA KDV İNDİRİMİ UYGULANACAK MI?

Özel okul fiyatlarının KDV indirimi sonrası değişip değişmeyeceği merak edilen bir konu. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda Özel okullarda ve özel eğitimde KDV indiriminin de ele alınması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ Mİ?

Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor
Ağızlarını diktiler

Ağızlarını diktiler

Sınırda bekleyen göçmenlerden akılalmaz protesto.
Türk cenneti

"Türk cenneti"

​Fransız haber ajansı mercek altına aldı.
Elektrikte yeni düzenleme olacak mı?

Elektrikte yeni düzenleme olacak mı?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya - Ukrayna krizini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarıyla görüştü.
400 milyon TL'lik yatırım

400 milyon TL'lik yatırım

​Kastamonu'ya 2 buçuk yılda yapıldı.

Bakan Çavuşoğlu: Hastalığı hafif geçiriyorum. ​

​Bakanlık yeni sistemi duyurdu: Dikkat çeken tedbirler.

​"Arkadaşımı Allahuekber diye aradım"

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.