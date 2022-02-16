Özel okullarda KDV indirimi olacak mı? Gözler Kabine'den çıkacak kararda

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıda temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek. Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

ÖZEL OKULLARDA KDV İNDİRİMİ UYGULANACAK MI?

Özel okul fiyatlarının KDV indirimi sonrası değişip değişmeyeceği merak edilen bir konu. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda Özel okullarda ve özel eğitimde KDV indiriminin de ele alınması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ Mİ?

Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.