Diyarbakırlı öğrenciler, Türkiye'deki okullar için sıra ve masa üretiyor

- Ergani ilçesinde büro takımları, z kütüphane, beceri tasarım atölyeleri, kent mobilyaları, masa, sıra ve dolap yapımıyla adeta fabrika gibi üretim yapan Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl 10 milyon lira ciro hedefiyle hummalı bir çalışma yürütüyor

- Kaymakam Abdulselam Öztürk:

- "Okulumuz, Türkiye'nin sayılı okulları arasında. Yaptıkları üretimle ülkemize, ilimize ve ilçemize katma değer sağlıyorlar"

- Okul Müdürü Mehmet Nur Karagöz:

- "Geçen yıl 10 bin takım sıra ve masa, 800 dolap ürettik. Bu ürettiğimiz ürünleri Edirne, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Mersin, Konya, Aydın, Antalya ve Düzce'ye gönderdik"

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği, masa ve sıralar Türkiye'nin dört bir yanında okullarda eğitime hizmet ediyor.

Ergani ilçesinde büro takımları, z kütüphane, beceri tasarım atölyeleri, kent mobilyaları, masa, sıra ve dolap yapımıyla adeta fabrika gibi üretim yapan Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl 10 milyon lira ciro hedefiyle hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, AA muhabirine, okulda öğrencilerin ahşap, metal ve bilişim teknolojileri üzerine üretim yaptığını, yaklaşık 35 öğrencinin faaliyet gösterdiğini söyledi.

Öğrencilerin üretim yaparken bir yandan da gelir elde ettiğini, ortalama aylık 1500 ile 2 bin 500 lira gelir sağladıklarını bildiren Öztürk, okulun iş güvenliği belgesinin de bulunduğunu belirtti.

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Öğrencilerin sosyal projeler içerisinde de yer aldığını, yoksul ekonomik açıdan dezavantajlı aileleri ziyaret ettiklerini bildiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Ailelerin evlerinin tamir ve bakımlarını yapıyorlar. Akıllı tahtaların bakım ve onarımları meslek liselerine verildi. Bu işin verildiği okullardan biri de Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Diyarbakır'da 8 bin akıllı tahta mevcut. Bunların 5 bininin okulumuz tarafından bakım ve onarımları yapılacak. Geçen yıl okulumuzun 1 milyon 250 bin lira cirosu oldu. Bu yıl ise şu ana kadar 5 milyon 200 bin olarak gerçekleşti. Hedefimiz 10 milyon lira. Okulumuz, Türkiye'nin sayılı okulları arasında. Yaptıkları üretimle ülkemize, ilimize ve ilçemize katma değer sağlıyorlar."

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Okul Müdürü Mehmet Nur Karagöz da okulda yaklaşık 3 yıldır döner sermaye işletmesini faaliyete geçirdiklerini, bunu öğrencilerin teorik olarak aldıkları eğitimi, seri üretime dönük beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla yaptıklarını bildirdi.

Döner sermaye işletmesi sayesinde öğrencilere ekonomik katkı, ülke ve ilçe ekonomisine katma değer sağlandığını aktaran Karagöz, öğrencilerle hedeflerinin birçoğunu gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Geçen yıl 1 milyon 250 bin lira olan ciroyu hedefini büyüttüklerini belirten Karagöz, şöyle devam etti:

"Bu yıl önümüze büyük bir hedef koyduk. Milli Eğitim Bakanlığı, ciro alarak 1 milyar lira hedef koymuştu. Biz de hedefimizi 10 milyon lira olarak belirledik. Mart ayı itibariyle yaptığımız protokollerle şu ana kadar 5 milyon 200 bin liraya ulaştık. Yıl sonuna kadar hedefimizin yüzde 90'ını gerçekleştireceğimize inanıyorum. Hem öğretmen hem teknisyenlerimiz hem de öğrencilerimiz ciddi bir şekilde üretimin içerisinde yer alıyor. Mezun olan öğrencilerimiz piyasa için yetişmiş eleman niteliklerini kazanıyor. Diyarbakır'daki bazı firmalar bizimle iletişime geçerek mezun olan öğrencileri istihdam etmek için talepte bulunuyor. Bu bizim için sevindirici. Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla bu güzel çalışmaları yapıyoruz."

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Okulda, metal, mobilya, elektrik ve bilişim teknolojileri alanlarında büro takımları, z kütüphane, beceri tasarım atölyeleri, kent mobilyaları, masa, sıra ve dolap üretiminin yapıldığını bildiren Karagöz, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve kamu kurumlarıyla çalıştıklarını bildirdi.

"Geçen yıl 10 bin takım sıra ve masa, 800 dolap ürettik. Bu ürettiğimiz ürünleri Edirne, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Mersin, Konya, Aydın, Antalya ve Düzce'ye gönderdik." diyen Karagöz, bu yıl da Türkiye'nin farklı illerine masa, sıra ve dolap göndermeye devam edeceklerini anlattı.

Okulda her öğrencinin çok değerli olduğunu, öğrencilerin öz güvenlerini kazanmalarını sağlayacak ortamlar oluşturduklarını belirten Karagöz, öğrencilerin yaptıkları üretimle öz güvenlerinin geliştiğine işaret etti.

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Üretim sürecinde öğrencilerin de katkıda bulunmasını sağladıklarını anlatan Karagöz, "Üretim kapasitesi açısından çok iyi durumdayız. Büyükşehirlerdeki veya sanayisi gelişmiş illerdeki meslek liselerinin cirosu daha yüksek olabilir, ancak bize göre bir ilçedeki meslek lisenin yaptığı ciro çok daha anlamlı ve değerlidir." ifadelerini kullandı.

- Yoksul ailelerin evlerini yeniliyorlar

Öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleriyle gelişimlerini sağladıklarını, Kaymakamlık tarafından tespit edilen maddi durumu kötü bir aileleri öğretmen ve öğrencilerin ziyaret ettiğini dile getiren Karagöz, ailenin yaşadığı evin ihtiyaçlarını belirlediklerini, bu ihtiyaçları gidermeye çalıştıklarını söyledi.

"Bu yıl ziyaret edilen ailenin yatak ve dolap ihtiyacı giderilecek, balkon ve pencere korkulukları yapılacak. Elektrik tesisatları yenilenecek. Yaşam alanı daha iyi ve kaliteli bir hale getirilecek. Şimdiye kadar 4 aileye desteğimiz oldu. Bu çalışmamız sürecek. Ayrıca köy okullarına da destek veriyoruz."

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- Öğrenciler Portekiz ve İtalya'ya gidecek

Karagöz, bu yıl Erasmus projelerinin kabul edildiğini, proje kapsamında mobilya bölümünde 9 öğrenci ve 3 öğretmenin Portekiz'e, metal bölümünde de 9 öğrenci ve 3 öğretmenin İtalya'ya gideceğini aktararak, öğretmen ve öğrencilerin kendi alanlarıyla ilgili 3 haftalık staj programına katılacağını sözlerine ekledi.

12. sınıf öğrencisi Rabia Korkmaz da öğrenci olarak aile bütçesine yardımcı olduğunu, masa ve sıra gibi okulların ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi.

"Bu işimin devamını getirmek ve iç mimar olmak istiyorum. Bu yaşlarda üretim yapmak ve para kazanmak güzel. Kendimi mutlu hissediyorum." diyen Korkmaz, okulunu sevdiğini belirtti.

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Öğrenci Kadir Duru ise mobilya ve iç mekan tasarım bölümünde okuduğunu, okulda, üretim yapmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Duru, "Okurken üretmek gerçekten çok güzel. Gelecek için bize çok faydalı olacaktır. Ailemize de destek oluyoruz. Öğrenciyken para kazanmak güzel bir duygu. Ailemize yük olmuyoruz. Onlara da katkıda bulunuyoruz. İç mekan veya mobilya bölümü öğretmeni olmak istiyorum." diye konuştu.