Pendik- Sabiha Gökçen havalimanı metrosu seferlere başladı! İşte istasyon hattı durakları isimleri
Kadıköy'den 50 dakikada ulaştıracak Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu bugün itibariyle seferlere başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleşen olan Pendik (Tavşantepe) - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı ile günlük 1 milyon 200 bin yolcu kapasitesi ile bugün hizmete başladı. Yeni metro hattı sayesinde Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro durak isimleri merak ediliyor. İşte Pendik - Sabiha Gökçen Havalimano metrosu istasyon hattı durak isimleri...
Pendik-Sabiha Gökçen metro hattı bugün saat 16:00'da açılacak.
PENDİK- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO DURAĞI İSİMLERİ
Tavşantepe / Pendik – Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu M4 Tavşantepe-Kadıköy metro hattı ile birleştirilecek. Fevzi Çakmak – Hastane, Yayalar, Kurtköy, Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere 4 istasyondan oluşan yeni hattın M4 metrosu ile birleşimi ile duraklar şöyle sıralanacak:
Kadıköy
Ayrılık Çeşmesi
Acıbadem
Ünalan
Göztepe
Yenisahra
Kozyatağı
Bostancı
Küçükyalı
Maltepe
Huzurevi
Gülsuyu
Esenkent
Hastane-Adliye
Soğanlık
Kartal
Yakacık-Adnan Kahveci
Pendik
Tavşantepe
Fevzi Çakmak-Hastane
Yayalar
Kurtköy
Sabiha Gökçen Havalimanı
PENDİK- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO HATTI AKTARMA DURAKLARI
Ünalan durağından metrobüse, Ayrılık Çeşmesi durağından Marmaray'a, Kadıköy durağından ise vapurlara geçiş yapılabilecek.