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Pendik- Sabiha Gökçen havalimanı metrosu seferlere başladı! İşte istasyon hattı durakları isimleri

Kadıköy'den 50 dakikada ulaştıracak Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu bugün itibariyle seferlere başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleşen olan Pendik (Tavşantepe) - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı ile günlük 1 milyon 200 bin yolcu kapasitesi ile bugün hizmete başladı. Yeni metro hattı sayesinde Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro durak isimleri merak ediliyor. İşte Pendik - Sabiha Gökçen Havalimano metrosu istasyon hattı durak isimleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu başladı mı? İşte Pendik - Sabiha Gökçen metro durakları...
Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro durakları

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Erdoğan, yeni metro hattıyla, "Sahiba Gökçen'e, Pendik'ten 10 dakikada ulaşılacak" dedi.

PENDİK SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METROSU SEFERLERİ BAŞLADI MI?

Pendik-Sabiha Gökçen metro hattı bugün saat 16:00'da açılacak.

PENDİK- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO DURAĞI İSİMLERİ

Tavşantepe / Pendik – Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu M4 Tavşantepe-Kadıköy metro hattı ile birleştirilecek. Fevzi Çakmak – Hastane, Yayalar, Kurtköy, Sabiha Gökçen Havalimanı olmak üzere 4 istasyondan oluşan yeni hattın M4 metrosu ile birleşimi ile duraklar şöyle sıralanacak:

  • Kadıköy
  • Ayrılık Çeşmesi
  • Acıbadem
  • Ünalan
  • Göztepe
  • Yenisahra
  • Kozyatağı
  • Bostancı
  • Küçükyalı
  • Maltepe
  • Huzurevi
  • Gülsuyu
  • Esenkent
  • Hastane-Adliye
  • Soğanlık
  • Kartal
  • Yakacık-Adnan Kahveci
  • Pendik
  • Tavşantepe
  • Fevzi Çakmak-Hastane
  • Yayalar
  • Kurtköy
  • Sabiha Gökçen Havalimanı

PENDİK- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO HATTI AKTARMA DURAKLARI

Ünalan durağından metrobüse, Ayrılık Çeşmesi durağından Marmaray'a, Kadıköy durağından ise vapurlara geçiş yapılabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın açılışına katıldı
FOTOĞRAF 7
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Günde 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet vermesi öngörülen Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına metro ile geldi.
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Açılışı yapılan Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının hayırlısı olması dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Uzunluğu 7,4 kilometre olan dört istasyonlu bu metro hattı Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Pendik'e, Anadolu Adliyesi'ne Kadıköy'e bağlamaktadır. Artık Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar da tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız. Bugünkü açılışta İstanbul'daki raylı sistem uzunluğunu 270 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz. Halen inşası süren projelerle bu 366 kilometreyi geçecektir. İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul'a kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemlere ne yapmak istiyor? Sahiplenmek istiyor. Bunların kimler olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Ama bunlara en güzel dersi inşallah Haziran'da vermeye var mıyız? Türkiye 811 kilometrelik şehir içi raylı, 312 kilometresi de yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca gerçekleştirilmiştir. İşte bunun adı yol medeniyettir. Raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete bu moderniteye benim vatandaşlarım layıktır\" diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın açılışına katıldı
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakika da, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar da tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız. Türkiye 811 kilometrelik şehir içi raylı, 312 kilometresi de yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca gerçekleştirilmiştir. İşte bunun adı yol medeniyettir. Raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete bu moderniteye benim vatandaşlarım layıktır" dedi.
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