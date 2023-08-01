En kutsal meslekler arasında yer alan polislik; lise, üniversite ya da ön lisans mezunu pek çok gencimizin kariyer hedefleri arasında bulunuyor. Peki, polis olmak için neler gerekli?

POLİS OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Polis olmak için hem başvuru noktasında hem de sonrasında ele alınan birçok kriter ve koşul bulunmaktadır. Kadın ya da erkek fark etmeden tüm bu kriter ve koşulların ortak şekilde tamamlanması gerekir.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Lise ya da önlisans ile Lisans mezunu olmak

- Gerekli KPSS baraj puanı aşmak

- Kadınlarda 162 cm ve erkeklerde 167 cm alt sınırda olmak

- Sağlık şartları yönetmeliğine uygun gerekli kriterleri taşımak

- En az 18 yaşında olmak ile beraber en fazla 30 yaşında olmak

- Herhangi bir siyasi partiye veya kuruluşa üye olmamak

- Alkol, uyuşturucuya da herhangi bir uyarıcı maddeye karşı bir tedaviye girmiş olmamak

- Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak

- Bireyin silah taşıma konusunda herhangi bir engeli bulunmaması

- Ceza almamış olmak

- İlgili yazılı ve sözlü ile birlikte fiziksel mülakatı geçmek

Bu şekilde yukarıda verilen kriterleri tamamlayan kişiler başvuru üzerinden sınava girerek aday olma hakkını elde eder.

POLİSLİK YAŞ VE KİLO ŞARTLARI NELERDİR?

Polislik için kadınlarda en az 162 cm ve erkeklerde ise en az 167 cm boy olması gerekmektedir. Aynı zamanda dengeli şekilde boy ve kilo oranı yakalanması gerekir. Bu durum matematiksel işleme bağlı olarak ele alınır ve hesaplanır. Hesaplama durumu ise kişinin kilosu ile birlikte boyunun uzunluğuna bağlı olarak gerçekleşir.

Bu konuda tam bir sonuç alabilmek için internet kullan üzerinden farklı programlar kullanılabilir. Burada kişi boy ve kilo ile beraber otomatik olarak hesaplama yapabilir. Böylece boy kilo endeksi üzerinden kişi polis olma şartını taşı taşımadığını öğrenebilir.

POLİS OLMAK İÇİN KAÇ YIL GEREKİR?

Polis olabilmek için farklı eğitim seviyeleri kapsamında giriş yapılır. Bu girişe bağlı olarak sınavı kazanan kişiler için farklı süreler kapsamında eğitim öne çıkar. Örneğin lise veya ön lisans mezunları için 2 yıllık bir mezuniyet ön plana çıkmaktadır. Çünkü bu durum Polis Meslek Yüksek Okulu kapsamında gerçekleşir. Söz konusu lisans mezunu olarak Polis Akademisi olduğunda 4 yıllık bir mezuniyet bu noktada söz konusudur.







