"2024 Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu sınavı ne zaman? Polislik sınavı hangi tarihte yapılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı olarak atanacak adaylar için bugün gerçekleşmesi planlanan sınavlar ileri bir tarihe ertelendi. POMEM ve PMYO sınavları için yeni tarih duyuruldu. Peki 2024 Pmyo ve Pomem Eğitim Sonu sınavı ne zaman? Polislik sınavı hangi tarihte yapılacak?

PMYO VE POMEM EĞİTİM SONU SINAVLARI ERTELENDİ!

Bugün yapılacak olan PMYO ve POMEM sınavları yapılan açıklamayla başka bir tarihe ertelendi.





PMYO VE POMEM EĞİTİM SONU SINAVLARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yayınlanan duyuru ile 15 Şubat'ta gerçekleşmesi beklenen sınavlar ertelendi.





Yapılan yazılı açıklamada, "15 Şubat 2024 tarihinde yapılacak olan Eğitim Sonu Sınavı 15 Nisan 2024 tarihine ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.





PMYO VE POMEM EĞİTİM SONU SINAVLARI NEREDE YAPILACAK?

PA.edu.tr internet adresinden daha önce yayınlanan duyuruda şu ifadeler yer almıştı;





"Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Eğitim Sonu Sınavı başlıklı 19/A maddesinin 1'inci fıkrasında bulunan "Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır." ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Eğitim Sonu Sınavı başlıklı 21'inci maddesinin 1'inci fıkrasında bulunan "POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır. Yapılacak sınavın usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir." hükümleri amirdir. Amir hükümler gereğince Polis Meslek Yüksekokulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan öğrenciler (disiplin, sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) sınava tabi tutulacaklardır.



