QNB Finansbank mobil uygulamasında yaşanan erişim sorunu artarken kullanıcılar açılmama sebebine dair açıklamaları yakından takip ediyor. 14 Nisan Pazartesi günü Enpara'da teknik sorunlar sonrasında müşteriler çözüm için destek ekipleri ile iletişime geçti. Peki, Bugün 15 Nisan 2025 Salı günü QNB Finansbank erişim sorunu düzeldi mi, çöktü mü? İşte konuya ilişkin yapılan açıklama.
Milyonlarca vatandaşın müşterisi olduğu QNB Finansbank'a bağlı Enpara uygulamasının çöktüğü iddia edildi. Sosyal medyada Enpara'nın X hesabını etiketleyerek sorulan sorulara bankanın resmi hesabından açıklama geldi.
ENPARA ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?
14 Nisan Pazartesi günü QNB Finansbank mobil uygulamasında yaşanan teknik arızanın ardından kullanıcılar erişim yapamadığını dile getirdi. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından ekiplerden açıklama geldi.
Destek ekipleri "Konu bilgimiz dahilinde en kısa sürede problem giderilecek." açıklaması ile sorunun kısa sürede çözüleceğini belirtti.
QNB FİNANSBANK MOBİL UYGULAMASINDA ERİŞİM SORUNU
Bugün meydana gelen teknik arızanın ardından müşteriler uygulamaya giriş yaparken sorun yaşadı. X platformunda sorun hakkında paylaşım yapan kullanıcılara destek ekibinden cevap geldi. Olayın bilgi dahilinde olduğu ve kısa süre içerisinde giderileceği paylaşıldı.
Bazı zamanlarda uygulamalarda yoğunluğa bağlı olarak bağlantı hataları olabiliyor. Bugün yaşanan sorunun da kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.
ENPARA EFT SORUNU
14 Nisan Pazartesi günü Enpara'da yaşanan teknik arıza sonrasında kullanıcılar sorun yaşadığını belirtti. Müşteri yorumlarına göre uygulamada sorun olduğu ve EFT yapılamadığı belirtildi.
Meydana gelen arızanın ekibin bilgisi dahilinde olduğu da öğrenildi.