Milyonlarca vatandaşın müşterisi olduğu QNB Finansbank'a bağlı Enpara uygulamasının çöktüğü iddia edildi. Sosyal medyada Enpara'nın X hesabını etiketleyerek sorulan sorulara bankanın resmi hesabından açıklama geldi.

ENPARA ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

ENPARA ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

14 Nisan Pazartesi günü QNB Finansbank mobil uygulamasında yaşanan teknik arızanın ardından kullanıcılar erişim yapamadığını dile getirdi. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından ekiplerden açıklama geldi.

Destek ekipleri "Konu bilgimiz dahilinde en kısa sürede problem giderilecek." açıklaması ile sorunun kısa sürede çözüleceğini belirtti.

Bugün meydana gelen teknik arızanın ardından müşteriler uygulamaya giriş yaparken sorun yaşadı. X platformunda sorun hakkında paylaşım yapan kullanıcılara destek ekibinden cevap geldi. Olayın bilgi dahilinde olduğu ve kısa süre içerisinde giderileceği paylaşıldı.

Bazı zamanlarda uygulamalarda yoğunluğa bağlı olarak bağlantı hataları olabiliyor. Bugün yaşanan sorunun da kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.