Ramazan ABDli öğrenciler Müslüman arkadaşlarına destek için oruç tuttular
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RAMAZAN HABERLERİ

ABD'li öğrenciler Müslüman arkadaşlarına destek için oruç tuttular

ABD’nin Illinois eyaletindeki bir lisede 200’den fazla öğrenci, Kadir Gecesi öncesi okuldaki Müslüman arkadaşlarıyla dayanışma sergilemek için oruç tuttu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABDli öğrenciler Müslüman arkadaşlarına destek için oruç tuttular
ABD'li lise öğrencileri 1 günlük oruç deneyimi yaşadı.

ABD’nin Illinois eyaletindeki bir lisede 200’den fazla öğrenci, Kadir Gecesi öncesi okuldaki Müslüman arkadaşlarıyla dayanışma sergilemek için oruç tuttuğu belirtildi. Eyaletin Maine şehrindeki Doğu Maine Lisesi’nin Müslüman Öğrenciler Derneği’nden Waleed Atawneh, yaptığı açıklamada, “Tüm sınıf arkadaşlarınızla ve ailenizle bir araya geliyorsunuz, bence bu tür bir şey Ramazanın ruhunu ortaya çıkarıyor” ifadesini paylaştı.

ABD'de Ramazan ayının ilk cuması kılındı
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ABD'de Ramazan ayının ilk cuması kılındı
ABD'nin başkenti Washington ve bölgesinde yaşayan yüzlerce Müslüman, Amerika Diyanet Merkezi (DCA) Camisi'nde Ramazan ayının ilk cuması kılındı.

ARKADAŞLARIMIZI ANLADIK

Gün boyu oruç tutan öğrencilerden Julia Jaroslawski de orucun insanın kendini disipline etme konusunda zor bir ders olduğunu belirterek, farklı kültürleri ve fedakarlıkları daha iyi anlamak için Müslüman arkadaşlarının kendisini motive ettiğini kaydetti. Jaroslawski, “Yiyecek ve su hakkında ne kadar sık düşündüğümü fark ettim. Gelecekte ne yiyeceğimi düşünmek yerine, şu anda ne yaptığıma odaklanmam gerektiğini anladım.” dedi.

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