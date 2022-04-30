ABD'li öğrenciler Müslüman arkadaşlarına destek için oruç tuttular

ABD’nin Illinois eyaletindeki bir lisede 200’den fazla öğrenci, Kadir Gecesi öncesi okuldaki Müslüman arkadaşlarıyla dayanışma sergilemek için oruç tuttuğu belirtildi. Eyaletin Maine şehrindeki Doğu Maine Lisesi’nin Müslüman Öğrenciler Derneği’nden Waleed Atawneh, yaptığı açıklamada, “Tüm sınıf arkadaşlarınızla ve ailenizle bir araya geliyorsunuz, bence bu tür bir şey Ramazanın ruhunu ortaya çıkarıyor” ifadesini paylaştı.

ARKADAŞLARIMIZI ANLADIK

Gün boyu oruç tutan öğrencilerden Julia Jaroslawski de orucun insanın kendini disipline etme konusunda zor bir ders olduğunu belirterek, farklı kültürleri ve fedakarlıkları daha iyi anlamak için Müslüman arkadaşlarının kendisini motive ettiğini kaydetti. Jaroslawski, “Yiyecek ve su hakkında ne kadar sık düşündüğümü fark ettim. Gelecekte ne yiyeceğimi düşünmek yerine, şu anda ne yaptığıma odaklanmam gerektiğini anladım.” dedi.