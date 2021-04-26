Ramazan Avrupada yaşayan Türk vatandaşları Ugandada 11 okul ve cami bahçesinde kardeşlik sofraları kuruyor
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RAMAZAN HABERLERİ

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları Uganda'da 11 okul ve cami bahçesinde kardeşlik sofraları kuruyor

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının Uganda'nın başkenti Kampala'da 11 ayrı noktada kurdukları kardeşlik sofralarında yüzlerce çocuk iftar yapıyor. Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş, "Ramazan paylaşmaktır." diyerek gönüllülerle bu yıl da yollara düştüklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Avrupada yaşayan Türk vatandaşları Ugandada 11 okul ve cami bahçesinde kardeşlik sofraları kuruyor
Avrupalı Türk vatandaşları Uganda'da 11 okul ve caminin bahçesinde kardeşlik sofraları kuruyor.

Merkezi Avrupa'da olan ve Türk vatandaşların kurduğu Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Kampala'nın dezavantajlı mahallelerinde bulunan 11 ayrı cami ve okulun bahçesinde kardeşlik sofrası kurdu.

Ramazan ayı boyunca kurulacak kardeşlik sofralarında, aralarında yetimlerin de bulunduğu yüzlerce öğrenci bir arada iftar yapacak.

Bu destek sayesinde mutlu olan yetim çocuklar, hayırseverler ve Türkiye'ye dua etti.

Çocuklarla sohbet eden insani yardım organizasyonu üyeleri zaman zaman duygusal anlar da yaşadı.

Bu destek sayesinde mutlu olan yetim çocuklar, hayırseverler ve Türkiye'ye dua etti.
AA
Bu destek sayesinde mutlu olan yetim çocuklar, hayırseverler ve Türkiye'ye dua etti.

Ramazan paylaşmaktır

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş, "Ramazan paylaşmaktır." diyerek gönüllülerle bu yıl da yollara düştüklerini söyledi.

Özellikle yetimlerin yılın her vakti eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılama çabası içinde olduklarına işaret eden Ataş, proje kapsamında kişilerin, ailelerin, kurumların, arkadaş gruplarının, sınıf veya okulun bir yetime sponsor olabildiğini aktardı.

Ataş, "Aylık 40 avro bağışlayarak sponsoru olduğunuz yetimin eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçlarına önemli katkılar sağlayabilirsiniz." dedi.

Ekiplerin ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine yardımı sürdürecek.
AA
Ekiplerin ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine yardımı sürdürecek.

Yetim havuzunda birikiyor

Yetim destekleme için yapılan tüm yardımların yetim yardım havuzunda değerlendirildiğini vurgulayan Ataş şunları kaydetti:

"Bu havuzda toplanan bağışlar, yetimhane tadilatları, kütüphane veya yatakhane kurulması, sağlık hizmetleri, yetimlere yönelik sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, bayramlık giysi alımları gibi projelerde kullanılır. Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu olarak ayrıca ramazan yardımları dışında birçok ülkede kalıcı eserler ile su kuyuları, camiler ve okulların temel atma ve açılışlarını gerçekleştiriyoruz."

Ekiplerin ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine ayrıca kumanya, adak, sadaka, kurban eti, fitre ile bayramlık kıyafetler ulaştıracağı belirtildi.

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