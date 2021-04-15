Ramazan Çocuklarla Ramazanfırsatını değerlendirin
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2021 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Çocuklarla Ramazan fırsatını değerlendirin

Çocukların Ramazan heyecanının canlı tututlması gerektiğini söyleyen Yazar Hülya Ünal, "Senenin sadece belli bir dönemini kapsadığından bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekir. Ramazan başlamadan önce bu ay için özel hazırlıklar yapabilirsiniz. Örneğin evinizde bir mescit alanı oluşturabilir Kur'an-ı Kerim okuma alanı belirleyebilirsiniz" diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocuklarla Ramazan fırsatını değerlendirin
Çocukların ramazan ayını daha iyi idrak edebilmesi için bir kaç ufak dokunuş gerekiyor.

Çocukların Ramazan heyecanının canlı tututlması gerektiğini söyleyen Yazar Hülya Ünal, "Senenin sadece belli bir dönemini kapsadığından bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekir. Ramazan başlamadan önce bu ay için özel hazırlıklar yapabilirsiniz. Örneğin evinizde bir mescit alanı oluşturabilir Kur'an-ı Kerim okuma alanı belirleyebilirsiniz" diyor.

Çocukların Ramazan'la ilgili hatıralarını güzelleştirmek, onlara bu mübarek ayın huzur ve rahmetini tattırabilmek için ebeveynlere büyük rol düşüyor. Biz de ailelere yardımcı olması için Multibem Genel Koordinatörü Yazar Hülya Ünal'la konuştuk.

Hepimizin çocukluk hatıraları arasında Ramazan’a dair gülümseten anılar yer alır. Sahura uyandırmaları için annelere yalvarmalar, kalabalık iftar sonraları, camilerde kılınan teravihler gibi. Ancak bu sene yine Ramazan ayını çekirdek ailelerle ve evde geçireceğiz.

Ramazan ruhunu çocuklara nasıl yaşatabiliriz?

Bazı hisler vardır ki ancak abartıldığında tam olarak karşı tarafa duygu aktarımı tam olabilir. Aynı şekilde bazı anlar vardır ki onların zihnimizde tam yer edinmesi için abartılması gerekir. Ramazan da bu anların başında gelebilir. Senenin sadece belli bir dönemini kapsadığından bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekir. Ramazan başlamadan önce bu ay için özel hazırlıklar yapabilirsiniz. Örneğin evinizde bir mescit alanı oluşturabilir Kur'an-ı Kerim okuma alanı belirleyebilirsiniz.

Çocukların hevesleri ve heyecanları çok hızlı yön değiştirebiliyor. Coşkularını canlı tutmak için neler yapabiliriz?

Ailenin motivasyonunun yüksek olması gerekiyor. Çocuklar her daim zinde tutulmaya ihtiyaç duyarlar. Bir davranış bir alışkanlığın edinmesi için bu tekrarlar önemlidir. Oruç iken bile ailenin bu anlamda çocuğuna verebilecek enerjisinin olması beklenir. Bunlar kimi durumlarda basit oyunlar olabileceği gibi kimi durumlarda da okuduğunuz bir hikaye de olabilir. Sürprizlerden, heyecanlandırılmaktan ve şaşırmaktan hoşlanır çocuklar. Gün içerisinde onları harekete geçirecek tatlı sürprizler yapabilirsiniz.

Birkaç etkinlik önerisi verebilir misiniz?

Hoş Geldin Ramazan kitabında özellikle 30 gün boyunca uygulanabilecek farklı farklı etkinlikler tavsiye ettik. Çocukların bu tür konularda ebeveynlerini örnek aldığı, hatta taklit ettiği bilinen bir gerçek. Anne ve babaların bu mübarek ayda özellikle dikkat etmeleri gereken hususlar nelerdir?

Ebeveynlikte samimiyet önemlidir. Bu süreçte bilgi değil duygu aktarımı çok daha önem arz ediyor. Ramazan ayı boyunca da özellikle aile ritüellerinizi çocuğunuza hissettirmek kıymetli olabilir. Sahur sofranızda olması gerekenler nelerdir. İftarda sofra duasını kim yapar? Bayram hazırlıklarını nasıl yaparsınız? Bu ve benzeri alışkanlıklarınızı onlara hissettirecek şekilde gündemde tutabilirsiniz.

Zeynep Betül Eruh

Abone Ol Google News
Can kaybında korkutan zirve

Can kaybında korkutan zirve

Koronavirüs tablosunda kötüye gidiş devam ediyor.
ABDde polis şiddeti bitmiyor

ABD'de polis şiddeti bitmiyor

Siyahi genç hastanede vurularak öldürüldü.
Sosyal Koruma Kalkanı yardımları 60 milyar lirayı aştı

Sosyal Koruma Kalkanı yardımları 60 milyar lirayı aştı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Özbek Otağı'nda görüştü.

Başkan yardımcısı<br>görevden alındı

Başkan yardımcısı
görevden alındı

​Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası.

Haddini aşan 'Yunan Bakan'a Çavuşoğlu sert çıktı.

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TVNET'in canlı yayın konuğu.

Günde 3 ton tüketiliyor

Günde 3 ton tüketiliyor

Şanlıurfa'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.