Çocuklarla Ramazan fırsatını değerlendirin

Çocukların Ramazan heyecanının canlı tututlması gerektiğini söyleyen Yazar Hülya Ünal, "Senenin sadece belli bir dönemini kapsadığından bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekir. Ramazan başlamadan önce bu ay için özel hazırlıklar yapabilirsiniz. Örneğin evinizde bir mescit alanı oluşturabilir Kur'an-ı Kerim okuma alanı belirleyebilirsiniz" diyor.

Çocukların Ramazan'la ilgili hatıralarını güzelleştirmek, onlara bu mübarek ayın huzur ve rahmetini tattırabilmek için ebeveynlere büyük rol düşüyor. Biz de ailelere yardımcı olması için Multibem Genel Koordinatörü Yazar Hülya Ünal'la konuştuk.

Hepimizin çocukluk hatıraları arasında Ramazan’a dair gülümseten anılar yer alır. Sahura uyandırmaları için annelere yalvarmalar, kalabalık iftar sonraları, camilerde kılınan teravihler gibi. Ancak bu sene yine Ramazan ayını çekirdek ailelerle ve evde geçireceğiz.

Ramazan ruhunu çocuklara nasıl yaşatabiliriz?

Bazı hisler vardır ki ancak abartıldığında tam olarak karşı tarafa duygu aktarımı tam olabilir. Aynı şekilde bazı anlar vardır ki onların zihnimizde tam yer edinmesi için abartılması gerekir. Ramazan da bu anların başında gelebilir. Senenin sadece belli bir dönemini kapsadığından bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekir. Ramazan başlamadan önce bu ay için özel hazırlıklar yapabilirsiniz. Örneğin evinizde bir mescit alanı oluşturabilir Kur'an-ı Kerim okuma alanı belirleyebilirsiniz.

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Çocukların hevesleri ve heyecanları çok hızlı yön değiştirebiliyor. Coşkularını canlı tutmak için neler yapabiliriz?

Ailenin motivasyonunun yüksek olması gerekiyor. Çocuklar her daim zinde tutulmaya ihtiyaç duyarlar. Bir davranış bir alışkanlığın edinmesi için bu tekrarlar önemlidir. Oruç iken bile ailenin bu anlamda çocuğuna verebilecek enerjisinin olması beklenir. Bunlar kimi durumlarda basit oyunlar olabileceği gibi kimi durumlarda da okuduğunuz bir hikaye de olabilir. Sürprizlerden, heyecanlandırılmaktan ve şaşırmaktan hoşlanır çocuklar. Gün içerisinde onları harekete geçirecek tatlı sürprizler yapabilirsiniz.

Birkaç etkinlik önerisi verebilir misiniz?

Hoş Geldin Ramazan kitabında özellikle 30 gün boyunca uygulanabilecek farklı farklı etkinlikler tavsiye ettik. Çocukların bu tür konularda ebeveynlerini örnek aldığı, hatta taklit ettiği bilinen bir gerçek. Anne ve babaların bu mübarek ayda özellikle dikkat etmeleri gereken hususlar nelerdir?

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Ebeveynlikte samimiyet önemlidir. Bu süreçte bilgi değil duygu aktarımı çok daha önem arz ediyor. Ramazan ayı boyunca da özellikle aile ritüellerinizi çocuğunuza hissettirmek kıymetli olabilir. Sahur sofranızda olması gerekenler nelerdir. İftarda sofra duasını kim yapar? Bayram hazırlıklarını nasıl yaparsınız? Bu ve benzeri alışkanlıklarınızı onlara hissettirecek şekilde gündemde tutabilirsiniz.

Zeynep Betül Eruh