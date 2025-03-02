Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ramazan
Hırka-i Şerif 7 Mart'ta ziyarete açılacak

Hırka-i Şerif 7 Mart'ta ziyarete açılacak

12:242/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif'in yer aldığı Hırka-i Şerif Camisi içerisindeki daire, 7 Mart'ta açılacak.

Fatih ilçesinde adına yaptırılan Hırka-ı Şerif Camii'nde 1851'den bu yana muhafaza edilen Hırka-i Şerif, Veysel Karani Hazretleri'nin 58. ve 59. kuşak torunları tarafından büyük bir itina ve dikkatle korunuyor.


Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının ilk cuma günü 7 Mart'ta ziyaret açılışı yapılacak olan Hırka-i Şerif, ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde görülebilecek.


Dairede ziyaret, 26 Mart Kadir Gecesi'nde teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar devam edecek. Arife günü de ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sonlanacak.

#Ramazan
#Hırkai Şerif Cami
#İftar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EKYS 2025 soruları ve cevapları yayımlandı mı?