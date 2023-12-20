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Resmi Gazete'de bugün (20.12.2023)

Resmi Gazete'de 20 Aralık tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, 20 Aralık 2023 Çarşamba tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar.

09:59 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 09:59 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugünkü Resmi Gazete kararları
Bugünkü Resmi Gazete kararları
20 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
yapılacak. Buna göre, EGM 10 bin 102 kadro ihdas edildi. YSK'nin seçim kararlarına göre 32 ilde oy kullanma saatleri değişti. Peki Resmi Gazete bugünkü kararları neler? Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

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Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

Resmi Gazete nedir?

Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti'nde 1920 yılından beri yayınlanan resmi gazetedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları, kararnameleri, yönetmelikleri ve genelgeleri Resmi Gazete'de yayımlanır. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm vatandaşlar için bağlayıcıdır. Resmi Gazete'ye, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinden erişilebilir.

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