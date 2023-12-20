20 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

yapılacak. Buna göre, EGM 10 bin 102 kadro ihdas edildi. YSK'nin seçim kararlarına göre 32 ilde oy kullanma saatleri değişti. Peki Resmi Gazete bugünkü kararları neler? Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?