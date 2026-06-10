T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/1088 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :

Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, YalıntaşMahallesi, , CevizlikMevkii,2193parsel numarada, 104.293,79 m² alanlı, Otuzsekiz Bloktan Oluşan Dörtyüz Otuz Altı Adet Kargir Dükkan Altı Adet Kargir Trafo Bir Adet Kargir Kafeterya Bir Adet Kargir İdare Binası Ve Dükkan vasfında tapuya kayıtlı ana taşınmazın;

6. Blok, Zemin Katında bulunan

150 / 34400 (Pay/payda )Arsa Paylı,

4 Nolu Bağımsız bölümünde

kayıtlı KARGİR DÜKKAN vasınfa taşınmazın tamamı.





Bilirkişiler tarafındankeşif tarihi itibari iletaşınmaza ilişkin olarakbilgilerin"... Parsele düz arazide ulaşılır. Üzerinde tek katlı küçük sanayi sitesi dükkanları bulunmaktadır. Parsel üzerinde Mustafakemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi bulunup değerleme konusu taşınmaz 6.Blok ,Zemin katta yer alan 4 Nolu Kargir Dükkan nitelikli bağımsız bölümdür. Dükkan doğramaları demir doğramadan imal edilmiş olup sunuma çatı örtü malzemesi sandviç paneldir. Taşınmaz yaklaşık 150,00 m2 alana yol cephesinde bulunan sundurma iseyaklaşık 120,00 m2 alana sahiptir...."şeklindebildirildiği anlaşılmıştır.





Adresi :

YalıntaşMahallesi, CevizlikMevkii,2193Parsel Mustafa K.Paşa / BURSA





Yüzölçümü :

104.293,79 m2





Arsa Payı :

150/34400 (Pay/Payda)





İmar Durumu:

Parselin , Mustafakemalpaşa 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planında , Küçük Sanayi Alanı sınırları içerisinde kaldığı bilgisine şifahen ulaşılmıştır.





Kıymeti :

9.750.000,00 TL





KDV Oranı :

%20





Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYITLARI GİBİDİR.



