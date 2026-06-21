Giriş Tarihi: 21.06.2026 00:01
T.C.BAKIRKÖY1. İCRA DAİRESİ
T.C.BAKIRKÖY1. İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2025/49 İFLAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/49 İFLAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
9.470.775,00
|1
|Taşınır
|1 Adet OTOMATİK KESME MAKİNESİ, 2479 Seri NumaralıOTOMATİK KESME MAKİNESİ GHEZZI & ANNONI MARKA FA ...
10.163.758,00
|1
|Taşınır
|1 Adet OTOMATİK KESME MAKİNESİ, 2894 Seri NumaralıOTOMATİK KESME MAKİNESİ GHEZZI & ANNONI MARKA FA ...
1.478.365,00
|1
|Taşınır
|1 Adet BASKI MAKİNESİ FLEXO TEKNİK MARKA 3 RENK, RELASE VE PRİMER ÜNİTELERİ İLE
1.589.242,00
|1
|Taşınır
|1 Adet BASKI MAKİNESİ FLEXO TEKNİK MARKA 4 RENK, RELASE VE PRİMER ÜNİTELERİ İLE
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:27
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:27
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 10:27
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 10:27
18/06/2026
(İİK m.114/4)
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Basın No: ILN02493346