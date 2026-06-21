Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
T.C.BAKIRKÖY1. İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 21.06.2026 00:01

T.C.BAKIRKÖY1. İCRA DAİRESİ

T.C.BAKIRKÖY1. İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*
2025/49 İFLAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/49 İFLAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

9.470.775,00

1Taşınır1 Adet OTOMATİK KESME MAKİNESİ, 2479 Seri NumaralıOTOMATİK KESME MAKİNESİ GHEZZI & ANNONI MARKA FA ...

10.163.758,00

1Taşınır1 Adet OTOMATİK KESME MAKİNESİ, 2894 Seri NumaralıOTOMATİK KESME MAKİNESİ GHEZZI & ANNONI MARKA FA ...

1.478.365,00

1Taşınır1 Adet BASKI MAKİNESİ FLEXO TEKNİK MARKA 3 RENK, RELASE VE PRİMER ÜNİTELERİ İLE

1.589.242,00

1Taşınır1 Adet BASKI MAKİNESİ FLEXO TEKNİK MARKA 4 RENK, RELASE VE PRİMER ÜNİTELERİ İLE
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:27

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 10:27
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 10:27

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 10:27
18/06/2026
(İİK m.114/4)
ilangovtr
Basın No: ILN02493346