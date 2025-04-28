Sağlık Bakanlığı'nın 37 bin personel alımına yönelik detaylar netleşiyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) personel alımı için bugün başvuru kılavuzunu yayınlayacak ve adaların erişimine açacak. İlk etapta 19 bin personel alımının mayıs ayında yapılacağı ve ardından 18 bin alımın da Eylül ayında tamamlanacağı açıklanmıştı. Atamalara yönelik KPSS ve başvuru şartlarının kılavuzda detaylı olarak yer alması beklenirken, başvuru tarihleri de yapılacak duyuru ile belli olacak.





SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımına yönelik başvuru kılavuzunun bugün (28 Nisan 2025) yayınlanması bekleniyor. Kılavuz yayınlandığı anda sayfamızda yer alacak. Başvuru tarihleri, başvuru yöntemi, özel-genel şartlar, illere göre ayrılan kadrolar kılavuz ile belli olacak. Başvuruların Mayıs ayı içerisinde başlaması ön görülüyor.

ÖSYM 2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU (Yayınlandığında bu linkte yer alacak)

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra yerleştirme işlemi için takvim yayınlanacak. Sonuçlar ilan edildikten sonra adaylar belirlenen tarihlere işe başlama belgelerini kurumlara iletecek. Herhangi bir işlem yapmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılacak.





SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI 2025 NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık kadrosunu 37 bin hekim dışı personelle güçlendirileceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Sağlık Bakanı Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında ise 37 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzu 28 Nisan 2025 Pazartesi günü yayımlanacak.





BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN ATAMA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlık personeli atamasına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti: