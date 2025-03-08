SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvurusu ne zaman, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı için toplam 36 bin sağlık personeli alımı yapacak. Kadrolar arasında 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip bulunuyor. Başvurular, ÖSYM kılavuzunun yayımlanmasının ardından alınacak. Ancak, şu ana kadar başvuru tarihleri ile ilgili herhangi bir yeni açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için tarihlerin netleşmesi ve kılavuzun yayımlanması bekleniyor. Adayların başvuru sürecine dair gelişmeleri yakından takip etmeleri önem taşıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın KPSS ile yapacağı personel alımı için henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Bakan Memişoğlu'nun yaptığı bir açıklamada, 2024 yılı içinde sağlık personeli alımının yapılmayacağı, 2025 planlamasının ise önümüzdeki haftalarda gerçekleşeceği ifadesinde bulundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı şöyle olacak;

ATAMALAR NE ZAMAN?

36 bin sağlık personeli alımının yıl sonuna kadar yapılması bekleniyor. Başvuru sürecinin ardından yerleştirme işlemi gerçekleşecek. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS PUANI KAÇ?