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Sakarya TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?
TOKİ Sakarya arsa kura sonuçları başvuruların tamamlanmasıyla birlikte sorgulanıyor. Sakarya’da 11 bin konut projeli arsa satışı yapılacak. Sakarya sosyal konut kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi. TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihlerini henüz açıklamadı. Peki Sakarya TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak, kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.
13:55 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Sakarya TOKİ arsa kura sonuçları

Sakarya TOKİ arsa kura sonuçları

Sakarya TOKİ müstakil ve müşterek arsa kura çekiliş tarihleri
bir hayli araştırılıyor.
Sosyal Konut Projesi'nde ilk evim arsa ve ilk işyerim başvuruları, 10 Ekm 2022 tarihinde başladı ve 15 Kasım 2022 tarihinde sona erdi. Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Peki Sakarya TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Sakarya arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Sakarya TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ 6. etap kuraları 13 Ocak 2023 Cuma günü Eskişehir’de başlayacak. 12-24 Ocak TOKİ TOKİ Eskişehir, Mersin, Bilecik, Kocaeli, Antalya, Yalova ve Isparta kura çekilişleri gerçekleştirilecek. Sakarya sosyal konut kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi. Sakarya TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Sakarya TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Sakarya kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Sakarya TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Sakarya TOKİ arsa yerleri

Merkez, Akyazı, Geyve, Hendek, Karapürçek, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Söğütlü, Taraklı



#Sakarya
#Sakarya TOKİ
#Sakarya TOKİ arsa kura sonuçları
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