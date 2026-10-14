Sakarya’da yarın okullar tatil mi? 15 Ekim hangi okul tatil edildi? Son dakika açıklamalar
Sakarya’da okullar tatil mi, 15 Ekim’de okullar açık mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın şiddetli sağanak uyarılarının ardından Karasu Kaymakamlığı, Darıçayırı Mahallesi’ndeki Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Sakarya genelinde tüm okulları kapsayan bir tatil kararı açıklanmazken, Marmara’nın doğusunda beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama risklerine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Sakarya’da beklenen şiddetli sağanak nedeniyle Karasu ilçesindeki bir okulda 15 Ekim’de eğitime ara verildi. Karasu Kaymakamlığı, Darıçayırı Mahallesi’ndeki Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu için bir günlük tatil kararı aldı.
Sakarya’da okullar tatil mi?
Sakarya’da okullar tatil mi sorusu, kent genelinde etkili olması beklenen şiddetli sağanak öncesinde gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın uyarılarının ardından Karasu Kaymakamlığı, ilçedeki bir okulda 15 Ekim’de eğitime bir gün ara verilmesine karar verdi.
Karar, Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi’nde bulunan Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu için geçerli olacak.
Açıklanan karar kapsamında:
- Karasu ilçesindeki Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitime bir gün ara verildi.
- Kararın nedeni bölgede beklenen şiddetli sağanak olarak açıklandı.
- Eğitim 15 Ekim’de söz konusu okulda yapılmayacak.
- Sakarya genelindeki tüm okullar için eğitime ara verildiğine ilişkin bir karar açıklanmadı.
Marmara’nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın doğusunda devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra da etkisini sürdüreceğini bildirdi.
Tahminlere göre yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli’nin batısı ve Yalova’da aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor. Sakarya çevreleri ile Kocaeli’nin güney ve doğusunda ise özellikle yüksek kesimlerde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Sel ve su baskını riskine karşı uyarı
Kuvvetli yağış nedeniyle bölgede çeşitli olumsuzlukların yaşanabileceği belirtiliyor.
Dikkat edilmesi istenen başlıca riskler şöyle:
- Sel
- Su baskını
- Yıldırım
- Heyelan
- Ulaşımda aksamalar
Yetkililer, beklenen olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
Mevcut durumda Sakarya genelinde tüm okulları kapsayan bir tatil kararı bulunmazken, Karasu ilçesindeki Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu’nda sağanak beklentisi nedeniyle bir gün süreyle eğitime ara verildi.