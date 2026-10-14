Tokat’ta yarın 15 Ekim okullar tatil mi? Tokat Valiliği açıklama yaptı mı? Sağanak sonrası gözler resmi açıklamada
Tokat’ta etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından bazı cadde ve yollar suyla dolarken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti ve bazı iş yerlerini su bastı. Yağış sonrası öğrenciler ve veliler “Tokat’ta yarın okullar tatil mi, Tokat Valiliği açıklama yaptı mı?” sorularına yanıt ararken, gözler Valilikten gelecek resmi açıklamaya çevrildi.
Tokat'ta akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, kent merkezi ve Yeşilyurt ilçesinde su birikintilerine neden olurken bazı iş yerlerini su bastı. Tokat'ta okullar tatil mi sorusu yağışın ardından gündeme gelirken, Valilikten eğitime ara verildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Tokat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Tokat'ta okullar tatil mi sorusu, kent genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından gündeme geldi. Akşam saatlerinde başlayan ve bir süre sonra etkisini artıran yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Tokat'ın tarihi yerleşim yerlerinden Sulusokak mevkisinde sürücüler, yollarda biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın etkili olduğu bazı noktalarda iş yerlerini de su bastı.
Belediye ekipleri mazgallarda çalışma yaptı
Sağanak sonrası belediye ekipleri, yağış nedeniyle tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.
Yağışın kentte yol açtığı başlıca olumsuzluklar şöyle:
- Kent merkezindeki bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
- Sulusokak mevkisinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
- Bazı iş yerlerini su bastı.
- Belediye ekipleri tıkanan mazgallara müdahale etti.
- Yeşilyurt ilçesinde de yol ve caddelerde su birikintileri meydana geldi.
Yeşilyurt ilçesinde de sağanak etkili oldu
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu.
Yağışın kent merkeziyle birlikte ilçelerde de etkili olması üzerine ekiplerin su birikintilerinin oluştuğu noktalardaki çalışmaları devam etti.
Tokat'ta yarın (15 Ekim 2026) okullar tatil mi?
Kuvvetli sağanağın ardından öğrenciler ve veliler açısından “Tokat'ta yarın okullar tatil mi?” sorusu gündeme geldi.
Ancak Tokat Valiliği tarafından okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle mevcut durumda okulların tatil edildiğine dair resmi bir karar bulunmuyor.