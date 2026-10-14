İstanbul’da yarın kuryeler çalışıyor mu, 15 Ekim motokurye yasağı saat kaça kadar? Yemek ve market siparişleri iptal mi?
İstanbul’da motokuryeler çalışıyor mu, 15 Ekim Perşembe günü kurye yasağı devam edecek mi? İstanbul’da etkili olan kuvvetli sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği, motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını ikinci bir talimata kadar yasakladı. Kararın ardından yemek ve market siparişi verecek vatandaşlar motokuryelerin çalışıp çalışmadığını, siparişlerin iptal edilip edilmediğini ve yasağın ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. İşte İstanbul Valiliği’nin motokuryeler için aldığı karar ve 15 Ekim 2026 Perşembe gününe ilişkin son durum.
İstanbul’da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı. İstanbul Valiliği’nin kararı ikinci bir talimata kadar devam ederken, 15 Ekim Perşembe günü motokuryelerin çalışma durumu da merak konusu oldu.
İstanbul’da motokuryeler çalışıyor mu?
İstanbul’da motokuryeler çalışıyor mu sorusu, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından gündeme geldi. İstanbul Valiliği, motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışının 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandığını açıkladı.
Karar doğrultusunda, yasak devam ettiği sürece motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçlarla yapılan kurye faaliyetlerinin trafikte sürdürülmesi mümkün olmayacak.
Valilik açıklamasında yasağın ne zaman sona ereceğine ilişkin belirli bir saat verilmedi. Uygulamanın, İstanbul Valiliği tarafından yapılacak ikinci bir talimata kadar geçerli olacağı bildirildi.
Yemek ve market siparişleri iptal mi?
İstanbul Valiliği’nin açıklaması doğrudan motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını kapsıyor. Açıklamada yemek, market ya da diğer çevrim içi sipariş hizmetlerinin tamamının iptal edildiğine ilişkin ayrıca bir karar yer almıyor.
Bu nedenle mevcut açıklamaya göre öne çıkan noktalar şöyle:
Motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı saat 21.00 itibarıyla yasaklandı.
Yasak ikinci bir talimata kadar devam edecek.
Düzenleme, motosiklet kullanan motokuryelerin trafikteki faaliyetlerini doğrudan etkiliyor.
Yemek ve market siparişlerinin tamamının iptal edildiğine ilişkin genel bir açıklama yapılmadı.
Yasak kararının sona ereceği saate ilişkin bilgi paylaşılmadı.
İstanbul’da eğitime bir gün ara verildi
İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini de duyurdu.
Valiliğin açıklamasında, “Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları çarşamba günü saat 21.00’den itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlardan zorunlu olmadıkça 15 Ekim Perşembe günü evlerinden çıkmamalarını istedi.
15 Ekim İstanbul hava durumu
Marmara Bölgesi’nde 15 Ekim Perşembe günü parçalı ve çok bulutlu havanın yanı sıra bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli, Sakarya, Kocaeli ve Bursa çevrelerinde ise yer yer şiddetli ve aşırı olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50-70 kilometre hızla kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
İstanbul’da ise havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kentte yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Motokuryelere yönelik trafik yasağının ne zaman kaldırılacağına ilişkin yeni bir saat açıklanmazken, mevcut karar ikinci bir talimata kadar geçerliliğini koruyor.