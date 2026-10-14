Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İstanbul’da yarın kuryeler çalışıyor mu, 15 Ekim motokurye yasağı saat kaça kadar? Yemek ve market siparişleri iptal mi?

İstanbul’da yarın kuryeler çalışıyor mu, 15 Ekim motokurye yasağı saat kaça kadar? Yemek ve market siparişleri iptal mi?

22:45, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İstanbul’da yarın kuryeler çalışıyor mu, 15 Ekim motokurye yasağı saat kaça kadar? Yemek ve market siparişleri iptal mi?

İstanbul’da motokuryeler çalışıyor mu, 15 Ekim Perşembe günü kurye yasağı devam edecek mi? İstanbul’da etkili olan kuvvetli sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği, motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını ikinci bir talimata kadar yasakladı. Kararın ardından yemek ve market siparişi verecek vatandaşlar motokuryelerin çalışıp çalışmadığını, siparişlerin iptal edilip edilmediğini ve yasağın ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. İşte İstanbul Valiliği’nin motokuryeler için aldığı karar ve 15 Ekim 2026 Perşembe gününe ilişkin son durum.

İstanbul’da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı. İstanbul Valiliği’nin kararı ikinci bir talimata kadar devam ederken, 15 Ekim Perşembe günü motokuryelerin çalışma durumu da merak konusu oldu.

İstanbul’da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı. İstanbul Valiliği’nin kararı ikinci bir talimata kadar devam ederken, 15 Ekim Perşembe günü motokuryelerin çalışma durumu da merak konusu oldu.

İstanbul’da motokuryeler çalışıyor mu?


İstanbul’da motokuryeler çalışıyor mu sorusu, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından gündeme geldi. İstanbul Valiliği, motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışının 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandığını açıkladı.


Karar doğrultusunda, yasak devam ettiği sürece motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçlarla yapılan kurye faaliyetlerinin trafikte sürdürülmesi mümkün olmayacak.


Valilik açıklamasında yasağın ne zaman sona ereceğine ilişkin belirli bir saat verilmedi. Uygulamanın, İstanbul Valiliği tarafından yapılacak ikinci bir talimata kadar geçerli olacağı bildirildi.

İstanbul’da motokuryeler çalışıyor mu?İstanbul’da motokuryeler çalışıyor mu sorusu, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından gündeme geldi. İstanbul Valiliği, motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışının 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandığını açıkladı.Karar doğrultusunda, yasak devam ettiği sürece motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçlarla yapılan kurye faaliyetlerinin trafikte sürdürülmesi mümkün olmayacak.Valilik açıklamasında yasağın ne zaman sona ereceğine ilişkin belirli bir saat verilmedi. Uygulamanın, İstanbul Valiliği tarafından yapılacak ikinci bir talimata kadar geçerli olacağı bildirildi.

Yemek ve market siparişleri iptal mi?


İstanbul Valiliği’nin açıklaması doğrudan motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını kapsıyor. Açıklamada yemek, market ya da diğer çevrim içi sipariş hizmetlerinin tamamının iptal edildiğine ilişkin ayrıca bir karar yer almıyor.


Bu nedenle mevcut açıklamaya göre öne çıkan noktalar şöyle:


Motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı saat 21.00 itibarıyla yasaklandı.


Yasak ikinci bir talimata kadar devam edecek.


Düzenleme, motosiklet kullanan motokuryelerin trafikteki faaliyetlerini doğrudan etkiliyor.


Yemek ve market siparişlerinin tamamının iptal edildiğine ilişkin genel bir açıklama yapılmadı.


Yasak kararının sona ereceği saate ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yemek ve market siparişleri iptal mi?İstanbul Valiliği’nin açıklaması doğrudan motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını kapsıyor. Açıklamada yemek, market ya da diğer çevrim içi sipariş hizmetlerinin tamamının iptal edildiğine ilişkin ayrıca bir karar yer almıyor.Bu nedenle mevcut açıklamaya göre öne çıkan noktalar şöyle:Motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı saat 21.00 itibarıyla yasaklandı.Yasak ikinci bir talimata kadar devam edecek.Düzenleme, motosiklet kullanan motokuryelerin trafikteki faaliyetlerini doğrudan etkiliyor.Yemek ve market siparişlerinin tamamının iptal edildiğine ilişkin genel bir açıklama yapılmadı.Yasak kararının sona ereceği saate ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İstanbul’da eğitime bir gün ara verildi


İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini de duyurdu.


Valiliğin açıklamasında, “Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları çarşamba günü saat 21.00’den itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.


İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlardan zorunlu olmadıkça 15 Ekim Perşembe günü evlerinden çıkmamalarını istedi.

İstanbul’da eğitime bir gün ara verildiİstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini de duyurdu.Valiliğin açıklamasında, “Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları çarşamba günü saat 21.00’den itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlardan zorunlu olmadıkça 15 Ekim Perşembe günü evlerinden çıkmamalarını istedi.

15 Ekim İstanbul hava durumu


Marmara Bölgesi’nde 15 Ekim Perşembe günü parçalı ve çok bulutlu havanın yanı sıra bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.


Yağışların bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli, Sakarya, Kocaeli ve Bursa çevrelerinde ise yer yer şiddetli ve aşırı olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50-70 kilometre hızla kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.


İstanbul’da ise havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kentte yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.


Motokuryelere yönelik trafik yasağının ne zaman kaldırılacağına ilişkin yeni bir saat açıklanmazken, mevcut karar ikinci bir talimata kadar geçerliliğini koruyor.

15 Ekim İstanbul hava durumuMarmara Bölgesi’nde 15 Ekim Perşembe günü parçalı ve çok bulutlu havanın yanı sıra bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Yağışların bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli, Sakarya, Kocaeli ve Bursa çevrelerinde ise yer yer şiddetli ve aşırı olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50-70 kilometre hızla kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.İstanbul’da ise havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kentte yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Motokuryelere yönelik trafik yasağının ne zaman kaldırılacağına ilişkin yeni bir saat açıklanmazken, mevcut karar ikinci bir talimata kadar geçerliliğini koruyor.
Başlıklar :i̇stanbulmotokuryekurye yasağıi̇stanbul valiliği
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026