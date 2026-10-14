İstanbul’da yarın kuryeler çalışıyor mu, 15 Ekim motokurye yasağı saat kaça kadar? Yemek ve market siparişleri iptal mi?

İstanbul’da motokuryeler çalışıyor mu?





İstanbul’da motokuryeler çalışıyor mu sorusu, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından gündeme geldi. İstanbul Valiliği, motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışının 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandığını açıkladı.





Karar doğrultusunda, yasak devam ettiği sürece motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçlarla yapılan kurye faaliyetlerinin trafikte sürdürülmesi mümkün olmayacak.





Valilik açıklamasında yasağın ne zaman sona ereceğine ilişkin belirli bir saat verilmedi. Uygulamanın, İstanbul Valiliği tarafından yapılacak ikinci bir talimata kadar geçerli olacağı bildirildi.