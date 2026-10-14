Manchester City - PSG maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi Manchester City - Paris Saint-Germain canlı yayın bilgileri
Manchester City - PSG maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ikinci haftasında karşı karşıya gelecek Manchester City ile Paris Saint-Germain mücadelesinin tarihi, başlama saati, yayınlanacağı kanal ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Manchester City - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifreli mi yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...
Manchester City - PSG maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak. 14 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak mücadele, tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.
Manchester City ile PSG Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşıyor
Manchester City - PSG maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ikinci haftasında 14 Ekim 2026 Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak. Manchester City'nin sahasında Paris Saint-Germain'i ağırlayacağı karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki önemli organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki takım da lig aşamasındaki ikinci maçına çıkacak. Manchester City ile Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, lig tablosundaki konumlarını güçlendirmek için karşı karşıya gelecek.
Manchester City - PSG maçı hangi kanalda?
Manchester City - Paris Saint-Germain mücadelesi, TRT'nin dijital yayın platformu tabii bünyesindeki tabii Spor üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
Karşılaşmaya ilişkin temel bilgiler şöyle:
- Maç: Manchester City - Paris Saint-Germain
- Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi
- Aşama: Lig aşaması, 2. hafta
- Tarih: 14 Ekim 2026 Çarşamba
- Saat: 22.00 (TSİ)
- Yayın: tabii Spor
Manchester City - PSG ilk 11'leri
Karşılaşmada iki takımın ilk 11'leri şöyle:
Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.
PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire Emery, Vitinha, Ruiz; Doue, Akliouche, Dembele.
Manchester City ile PSG arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasının ilk düdüğü saat 22.00'de çalacak. Mücadele Türkiye'de tabii Spor üzerinden takip edilebilecek.