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Hoffenheim-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ta kimler eksik? Muhtemel 11 ve canlı yayın bilgileri

Hoffenheim-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ta kimler eksik? Muhtemel 11 ve canlı yayın bilgileri

22:58, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 23:01, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Hoffenheim-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ta kimler eksik? Muhtemel 11 ve canlı yayın bilgileri

Hoffenheim-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş, Almanya'da Bundesliga temsilcisi Hoffenheim'a konuk olacak. Avrupa'da 2'de 2 yapmak isteyen siyah-beyazlıların mücadele edeceği Hoffenheim-Beşiktaş maçının tarihi, başlama saati, yayınlanacağı kanal, eksikler ve karşılaşma öncesi son gelişmeler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Hoffenheim-Beşiktaş maçı, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 15 Ekim Perşembe günü Almanya'da oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz yayımlanacak.

Hoffenheim-Beşiktaş maçı, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 15 Ekim Perşembe günü Almanya'da oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz yayımlanacak.

Hoffenheim-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?


Hoffenheim-Beşiktaş maçı, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 15 Ekim Perşembe günü Almanya'nın Sinsheim kentindeki PreZero Arena'da oynanacak. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Beşiktaş, Bundesliga temsilcisi Hoffenheim'a konuk olacak.


Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Beşiktaş, karşılaşma öncesindeki son lig maçında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

Hoffenheim-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?Hoffenheim-Beşiktaş maçı, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 15 Ekim Perşembe günü Almanya'nın Sinsheim kentindeki PreZero Arena'da oynanacak. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Beşiktaş, Bundesliga temsilcisi Hoffenheim'a konuk olacak.Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Beşiktaş, karşılaşma öncesindeki son lig maçında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

Hoffenheim-Beşiktaş maçı hangi kanalda?


Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.


Maça ilişkin temel bilgiler şöyle:


  • Maç: Hoffenheim-Beşiktaş
  • Organizasyon: UEFA Avrupa Ligi
  • Tarih: 15 Ekim Perşembe
  • Saat: 22.00
  • Stadyum: PreZero Arena
  • Şehir: Sinsheim, Almanya
  • Yayın: TRT 1
Hoffenheim-Beşiktaş maçı hangi kanalda?Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.Maça ilişkin temel bilgiler şöyle:Maç: Hoffenheim-BeşiktaşOrganizasyon: UEFA Avrupa LigiTarih: 15 Ekim PerşembeSaat: 22.00Stadyum: PreZero ArenaŞehir: Sinsheim, AlmanyaYayın: TRT 1

Beşiktaş Avrupa'da ikinci galibiyetini hedefliyor


Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Hoffenheim deplasmanından da üç puanla dönerek Avrupa'da 2'de 2 yapmak istiyor.


Kocaelispor karşılaşmasında Olaitan'ı dinlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Hoffenheim karşılaşmasında kadro tercihini Avrupa mücadelesine göre şekillendirmesi bekleniyor.

Beşiktaş Avrupa'da ikinci galibiyetini hedefliyorBeşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Hoffenheim deplasmanından da üç puanla dönerek Avrupa'da 2'de 2 yapmak istiyor.Kocaelispor karşılaşmasında Olaitan'ı dinlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Hoffenheim karşılaşmasında kadro tercihini Avrupa mücadelesine göre şekillendirmesi bekleniyor.

Hoffenheim sezona istediği gibi başlayamadı


Bundesliga temsilcisi Hoffenheim, bu sezon ligde oynadığı 5 karşılaşmanın 4'ünü kaybetti. Alman ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında ise OFI deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.


Bu sonuçların ardından Hoffenheim, Beşiktaş karşısında Avrupa'daki ilk puan veya puanlarını almaya çalışacak.


Vaclav Cerny forma giyemeyecek


Beşiktaş'ta Hoffenheim karşılaşması öncesinde Vaclav Cerny'nin sakatlığı bulunuyor. Kocaelispor maçında sakatlanan Cerny'nin bu nedenle mücadelede forma giyemeyeceği belirtildi.


Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Cerny'nin yokluğunda karşılaşmaya Poku ile başlaması bekleniyor.


Beşiktaş, 15 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak mücadelede Hoffenheim karşısında Avrupa Ligi'ndeki ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Hoffenheim sezona istediği gibi başlayamadıBundesliga temsilcisi Hoffenheim, bu sezon ligde oynadığı 5 karşılaşmanın 4'ünü kaybetti. Alman ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında ise OFI deplasmanından 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.Bu sonuçların ardından Hoffenheim, Beşiktaş karşısında Avrupa'daki ilk puan veya puanlarını almaya çalışacak.Vaclav Cerny forma giyemeyecekBeşiktaş'ta Hoffenheim karşılaşması öncesinde Vaclav Cerny'nin sakatlığı bulunuyor. Kocaelispor maçında sakatlanan Cerny'nin bu nedenle mücadelede forma giyemeyeceği belirtildi.Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Cerny'nin yokluğunda karşılaşmaya Poku ile başlaması bekleniyor.Beşiktaş, 15 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak mücadelede Hoffenheim karşısında Avrupa Ligi'ndeki ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak.


Beşiktaş'ta 3 eksik


Yarın oynanacak Hoffenheim mücadelesi öncesinde Beşiktaş'ta 3 isim kadroda yer almadı. Vlahovic, Cerny ve Rashica, Almanya deplasmanında sahada olmayacak.


Beşiktaş'ın UEFA kadrosu


Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şunlar:


Kaleciler: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar


Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç


Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim


Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy


Beşiktaş'ta 3 eksikYarın oynanacak Hoffenheim mücadelesi öncesinde Beşiktaş'ta 3 isim kadroda yer almadı. Vlahovic, Cerny ve Rashica, Almanya deplasmanında sahada olmayacak. Beşiktaş'ın UEFA kadrosuSiyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şunlar:Kaleciler: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir YaşarSavunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem YortaçOrta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan SevimForvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy
Başlıklar :hoffenheimbeşiktaşuefa avrupa ligi
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