Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 14 Ekim Şampiyonlar Ligi'nde gecenin programı

İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 14 Ekim 2026 İSKİ verileri

İstanbul baraj doluluk oranı 14 Ekim 2026 verileri, kentte etkili olan sağanak yağışların ardından yeniden gündeme geldi. İSKİ tarafından açıklanan son verilere göre İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 38,06 olarak ölçülürken, Elmalı, Ömerli, Darlık, Terkos, Büyükçekmece ve diğer barajlardaki güncel su seviyeleri de belli oldu. Peki, İstanbul’da hangi barajda doluluk en yüksek, hangisinde en düşük? İşte 14 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranları ve İSKİ’nin açıkladığı güncel veriler...