Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 14 Ekim Şampiyonlar Ligi'nde gecenin programı
14 Ekim 2026 maç programı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bugün hangi maçlar var, Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtları araştırılırken; UEFA Şampiyonlar Ligi, TFF 1. Lig, EuroLeague ve Sultanlar Ligi'nde günün karşılaşmaları belli oldu. Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanında oynayacağı mücadele başta olmak üzere 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçların saatleri ve yayın bilgileri haberimizde.
14 Ekim 2026 maç programı futbol, basketbol ve voleybolda günün karşılaşmalarını takip etmek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinin yanı sıra gün boyunca farklı organizasyonlarda çok sayıda karşılaşma oynanacak.
14 Ekim 2026 maç programı
14 Ekim 2026 maç programı, UEFA Şampiyonlar Ligi, TFF 1. Lig, EuroLeague ve Sultanlar Ligi karşılaşmalarıyla şekilleniyor. Çarşamba günü oynanacak müsabakalar arasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacağı mücadele de yer alıyor.
Günün programında futbol karşılaşmalarının yanı sıra basketbol ve voleybol maçları da bulunuyor. Karşılaşmaların bir bölümü TRT, Tabii ve S Sport kanallarından canlı yayımlanacak.
Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya konuk olacak. Villa Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları
14 Ekim Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde program şöyle:
19.45: Feyenoord Rotterdam - Como 1907 (Tabii)
19.45: LASK Linz - Liverpool (Tabii Spor)
22.00: AS Roma - Real Madrid (Tabii Spor 1)
22.00: Aston Villa - Fenerbahçe (TRT 1)
22.00: FC Shakhtar Donetsk - AEK Athens (Tabii Spor 2)
22.00: Bodoe/Glimt - Borussia Dortmund (Tabii Spor 3)
22.00: Manchester City FC - Paris St. Germain (Tabii Spor)
22.00: Real Betis - FC Porto (Tabii Spor 4)
22.00: Slovan Bratislava - Stuttgart (Tabii Spor 5)
TFF 1. Lig maç programı
Günün TFF 1. Lig programında dört karşılaşma yer alıyor:
14.30: Batman Petrolspor - İstanbulspor (TRT Spor)
17.00: Eminevim Ümraniyespor - Boluspor (TRT Spor)
20.00: Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Alagöz Holding Iğdır FK (Tabii Spor 6)
20.00: Antalyaspor - Metro Holding Kayserispor (TRT Türk)
EuroLeague'de günün maçları
Basketbolda EuroLeague kapsamında iki karşılaşma programda bulunuyor:
19.00: Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş (S Sport)
20.30: Anadolu Efes - Bayern Münih (S Sport Plus)
Sultanlar Ligi maçları
Voleybolda Sultanlar Ligi'nde günün karşılaşmaları şöyle:
14.00: Kuzeyboru - Türk Hava Yolları
16.00: Aras Kargo - Galatasaray (TRT Spor Yıldız)
19.00: İlbank - Eczacıbaşı
19.00: Fenerbahçe Medicana - Göztepe
19.00: VakıfBank - Zeren Spor
14 Ekim 2026 Çarşamba gününün spor programında UEFA Şampiyonlar Ligi, TFF 1. Lig, EuroLeague ve Sultanlar Ligi karşılaşmaları öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı karşılaşma ise saat 22.00'de TRT 1'den yayımlanacak.