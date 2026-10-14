Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 14 Ekim Şampiyonlar Ligi'nde gecenin programı

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 14 Ekim Şampiyonlar Ligi'nde gecenin programı

20:49, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 14 Ekim Şampiyonlar Ligi'nde gecenin programı

14 Ekim 2026 maç programı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bugün hangi maçlar var, Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtları araştırılırken; UEFA Şampiyonlar Ligi, TFF 1. Lig, EuroLeague ve Sultanlar Ligi'nde günün karşılaşmaları belli oldu. Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanında oynayacağı mücadele başta olmak üzere 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçların saatleri ve yayın bilgileri haberimizde.

14 Ekim 2026 maç programı futbol, basketbol ve voleybolda günün karşılaşmalarını takip etmek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinin yanı sıra gün boyunca farklı organizasyonlarda çok sayıda karşılaşma oynanacak.

14 Ekim 2026 maç programı futbol, basketbol ve voleybolda günün karşılaşmalarını takip etmek isteyen sporseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe'nin Aston Villa deplasmanındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinin yanı sıra gün boyunca farklı organizasyonlarda çok sayıda karşılaşma oynanacak.

14 Ekim 2026 maç programı


14 Ekim 2026 maç programı, UEFA Şampiyonlar Ligi, TFF 1. Lig, EuroLeague ve Sultanlar Ligi karşılaşmalarıyla şekilleniyor. Çarşamba günü oynanacak müsabakalar arasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacağı mücadele de yer alıyor.


Günün programında futbol karşılaşmalarının yanı sıra basketbol ve voleybol maçları da bulunuyor. Karşılaşmaların bir bölümü TRT, Tabii ve S Sport kanallarından canlı yayımlanacak.

14 Ekim 2026 maç programı14 Ekim 2026 maç programı, UEFA Şampiyonlar Ligi, TFF 1. Lig, EuroLeague ve Sultanlar Ligi karşılaşmalarıyla şekilleniyor. Çarşamba günü oynanacak müsabakalar arasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacağı mücadele de yer alıyor.Günün programında futbol karşılaşmalarının yanı sıra basketbol ve voleybol maçları da bulunuyor. Karşılaşmaların bir bölümü TRT, Tabii ve S Sport kanallarından canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında


Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya konuk olacak. Villa Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.


Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe Aston Villa deplasmanındaFenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya konuk olacak. Villa Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları


14 Ekim Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde program şöyle:


19.45: Feyenoord Rotterdam - Como 1907 (Tabii)


19.45: LASK Linz - Liverpool (Tabii Spor)


22.00: AS Roma - Real Madrid (Tabii Spor 1)


22.00: Aston Villa - Fenerbahçe (TRT 1)


22.00: FC Shakhtar Donetsk - AEK Athens (Tabii Spor 2)


22.00: Bodoe/Glimt - Borussia Dortmund (Tabii Spor 3)


22.00: Manchester City FC - Paris St. Germain (Tabii Spor)


22.00: Real Betis - FC Porto (Tabii Spor 4)


22.00: Slovan Bratislava - Stuttgart (Tabii Spor 5)

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları14 Ekim Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde program şöyle:19.45: Feyenoord Rotterdam - Como 1907 (Tabii)19.45: LASK Linz - Liverpool (Tabii Spor)22.00: AS Roma - Real Madrid (Tabii Spor 1)22.00: Aston Villa - Fenerbahçe (TRT 1)22.00: FC Shakhtar Donetsk - AEK Athens (Tabii Spor 2)22.00: Bodoe/Glimt - Borussia Dortmund (Tabii Spor 3)22.00: Manchester City FC - Paris St. Germain (Tabii Spor)22.00: Real Betis - FC Porto (Tabii Spor 4)22.00: Slovan Bratislava - Stuttgart (Tabii Spor 5)

TFF 1. Lig maç programı


Günün TFF 1. Lig programında dört karşılaşma yer alıyor:


14.30: Batman Petrolspor - İstanbulspor (TRT Spor)


17.00: Eminevim Ümraniyespor - Boluspor (TRT Spor)


20.00: Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Alagöz Holding Iğdır FK (Tabii Spor 6)


20.00: Antalyaspor - Metro Holding Kayserispor (TRT Türk)

TFF 1. Lig maç programıGünün TFF 1. Lig programında dört karşılaşma yer alıyor:14.30: Batman Petrolspor - İstanbulspor (TRT Spor)17.00: Eminevim Ümraniyespor - Boluspor (TRT Spor)20.00: Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Alagöz Holding Iğdır FK (Tabii Spor 6)20.00: Antalyaspor - Metro Holding Kayserispor (TRT Türk)

EuroLeague'de günün maçları


Basketbolda EuroLeague kapsamında iki karşılaşma programda bulunuyor:


19.00: Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş (S Sport)


20.30: Anadolu Efes - Bayern Münih (S Sport Plus)


Sultanlar Ligi maçları


Voleybolda Sultanlar Ligi'nde günün karşılaşmaları şöyle:


14.00: Kuzeyboru - Türk Hava Yolları


16.00: Aras Kargo - Galatasaray (TRT Spor Yıldız)


19.00: İlbank - Eczacıbaşı


19.00: Fenerbahçe Medicana - Göztepe


19.00: VakıfBank - Zeren Spor


14 Ekim 2026 Çarşamba gününün spor programında UEFA Şampiyonlar Ligi, TFF 1. Lig, EuroLeague ve Sultanlar Ligi karşılaşmaları öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı karşılaşma ise saat 22.00'de TRT 1'den yayımlanacak.

EuroLeague'de günün maçlarıBasketbolda EuroLeague kapsamında iki karşılaşma programda bulunuyor:19.00: Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş (S Sport)20.30: Anadolu Efes - Bayern Münih (S Sport Plus)Sultanlar Ligi maçlarıVoleybolda Sultanlar Ligi'nde günün karşılaşmaları şöyle:14.00: Kuzeyboru - Türk Hava Yolları16.00: Aras Kargo - Galatasaray (TRT Spor Yıldız)19.00: İlbank - Eczacıbaşı19.00: Fenerbahçe Medicana - Göztepe19.00: VakıfBank - Zeren Spor14 Ekim 2026 Çarşamba gününün spor programında UEFA Şampiyonlar Ligi, TFF 1. Lig, EuroLeague ve Sultanlar Ligi karşılaşmaları öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı karşılaşma ise saat 22.00'de TRT 1'den yayımlanacak.
Başlıklar :bugün hangi maçlar varfenerbahçeuefa şampiyonlar ligimaç programıfutbol
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026