Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın karşı karşıya geldiği 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra milletvekili seçim sonuçları na göre Samsun 19 Mayıs oy oranları belli oluyor. Oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlarken YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklar nedeniyle kurum tarafından belirtilen saate kadar seçim sonuçları ile ilgili haber yapılamayacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları ve 2023 Milletvekili genel seçim sonuçları açıklanacak. 2023 Samsun 19 Mayıs İttifak seçim sonuçlarına ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Samsun 19 Mayıs Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Oy kullanırken seçmen kağıdına yanında bulundurmak şart mı?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçim barajı yüzde kaç?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

Samsun 19 Mayıs ilçesi hakkında genel bilgiler

Samsun'un ilçelerinden biri olan 19 Mayıs, Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz bölümünde yer alır. İl merkezine 25 km uzaklıkta olan ilçenin tarihi, çok eski zamanlara kadar uzanır.

19 Mayıs ilçesi, Türkiye'nin Cumhuriyet döneminde ilçe olmuştur. Ancak bölge tarihi açısından önemi çok daha eskilere dayanmaktadır. İlçenin bulunduğu bölgede yapılan arkeolojik kazılar, burada çok eski bir yerleşim olduğunu göstermektedir. Bölgede Bizans, Roma ve Selçuklu dönemlerine ait kalıntılar bulunmuştur.

Samsun 19 Mayıs ilçesi, Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz bölümünde yer alır. İlçenin yüzölçümü 281 km²'dir. İlçe, kuzeyde Karadeniz, güneyde Ladik ilçesi, batıda Bafra ilçesi, doğuda Çarşamba ilçesi ile çevrilidir. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 35 metredir.

Samsun 19 Mayıs ilçesi, 22 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir: Aktepe, Alaybey, Başpınar, Büyükalan, Çalıca, Çaltılı, Çerçi, Çetinkaya, Gazi, Gökgöl, Güneşli, Karaağaç, Karagöl, Küçükköy, Kızılca, Pelitli, Samanlık, Sarıçiçek, Sarıyurt, Şahinali, Yaylacık, Yeniköy.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun 19 Mayıs ilçesinin 2021 yılında nüfusu 26.725'dir. İlçenin nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına 95 kişidir. Nüfusun %51,5'i erkek, %48,5'i ise kadındır.







