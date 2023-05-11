Samsun Asarcık seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 açıklanacak. Asarcık Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte 2023 Samsun Asarcık ittifak seçim sonuçları , partilerin oy oranları.

Samsun Asarcık Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler, Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler, Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz. Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Samsun Asarcık ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Samsun ilinin ilçelerinden biri olan Asarcık, Karadeniz Bölgesi'nin Orta Karadeniz bölümünde yer almaktadır. Samsun merkeze 75 km uzaklıkta olan ilçenin güncel nüfusu 2021 yılı verilerine göre yaklaşık 10.000'dir.

Asarcık'ın tarihi, bölgenin diğer yerleşim yerleri gibi oldukça eskilere dayanmaktadır. İlçenin ilk yerleşim yeri antik çağlara kadar uzanmaktadır. Asarcık, tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlçenin tarihi hakkında daha detaylı bilgiler ise günümüzde pek çok araştırmacı ve tarihçi tarafından çalışılmakta ve incelenmektedir.

Coğrafi olarak, Asarcık ilçesi, doğusunda Bafra ilçesi, batısında Havza ilçesi, güneyinde Erbaa ilçesi ve kuzeyinde Karadeniz ile çevrilidir. İlçe toprakları, tipik Karadeniz iklimi özelliklerini göstermektedir. Yüksek dağlar, derin vadiler, akarsular, göller, şelaleler ve doğal güzellikleri ile ilgi çekmektedir.

Asarcık'ın mahalleleri ise şu şekildedir: Aktaş Mahallesi, Aşağıbaşı Mahallesi, Çalılık Mahallesi, Çamaltı Mahallesi, Güneyköy Mahallesi, Kırgök Mahallesi, Kızılca Mahallesi, Kuzguncuk Mahallesi, Orta Mahallesi, Topraklı Mahallesi ve Yukarıbaşı Mahallesi.

Asarcık, genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir ilçe olarak bilinir. Fındık, mısır, tütün, fasulye ve patates gibi ürünlerin yanı sıra hayvancılık da ilçenin ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.



