Samsunspor Beşiktaş maçı
Samsunspor-Beşiktaş maç özeti
1' Orta alandan hızlı gelen Marius Mouandilmadji'nin şutu Mert Günok'ta kaldı.
2' Beşiktaş 1-0 öne geçti ancak ofsayt bayrağı havada.
3' Orta alanda Chamberlain'in getirdiği topta Onur Bulut içeriye çevirdi. Savunmanın ters dokunuşuyla ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
5' Gedson'un kaptırdığı topta hızlı gelen Samsunspor'da Emre Kılınç'ın sol çaprazdan şutu kaleye paralel olarak dışarıya gitti.
6' Beşiktaş'ta hücuma çıkmak isteyen Muleka yerde kaldı, oyun devam etti.
17' Cenk Tosun, penaltıdan seken topu tamamlayarak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiriyor.
25' Kullanılan köşe vuruşunun devamında sol kanattan içeriye çevrilen topta Marius Mouandilmadji'nin rövaşatası ağları buldu.
25' Samsunspor, Mouandilmadji'nin golü ile beraberliği yakalıyor.
Samsunspor-Beşiktaş canlı skor
Beşiktaş'ın eksikleri
Beşiktaş'ın kadrosunda sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Tayyip Talha, Eric Bailly, Emrecan Uzunhan, Jean Onana, Salih Uçan, Bahtiyar Zaynutdinov, Milot Rashica ve Rachid Ghezzal kadroda yer almadı. Beşiktaş'ta ayrıca sarı kart cezalısı olan Ante Rebic'te Samsunspor maçı kadrosunda bulunmuyor.
Samsunspor-Beşiktaş ilk 11
- Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Taylan, Bennasser, Emre, Holse, Ntcham, Mouandilmadji
- Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Chamberlain, Gedson, Onur, Muleka, Cenk