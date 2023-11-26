Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Galatasaray, evinde Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Konyaspor evinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. İngiltere Premier Lig'de Manchester City ve Liverpool 1-1 berabere kaldı. Newcastle United, Chelsea'yi 4-1 mağlup etti. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 26 Kasım 2023 Pazar maç programı maç programı ve fikstürü.