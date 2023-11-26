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Samsunspor-Beşiktaş canlı skor: Maç ÖZETİ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşıyor. Samsunspor-Beşiktaş maçında goller ardı ardına geldi. İşte Samsunspor-Beşiktaş canlı skor, maç kadrosu, puan durumu.

16:30 - 26/11/2023 воскресенье
Güncelleme: 16:30 - 26/11/2023 воскресенье
Yeni Şafak
Samsunspor Beşiktaş maçı

Samsunspor Beşiktaş maçı

'in 13. haftasında
ile
karşı karşıya geliyor. Beşiktaş'ı sahasında mağlup etmek isteyen Samsun ekibi, ligde üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor. Samsunspor, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibinin 8 puanı bulunuyor.

Samsunspor-Beşiktaş maç özeti

1' Orta alandan hızlı gelen Marius Mouandilmadji'nin şutu Mert Günok'ta kaldı.

2' Beşiktaş 1-0 öne geçti ancak ofsayt bayrağı havada.

3' Orta alanda Chamberlain'in getirdiği topta Onur Bulut içeriye çevirdi. Savunmanın ters dokunuşuyla ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

5' Gedson'un kaptırdığı topta hızlı gelen Samsunspor'da Emre Kılınç'ın sol çaprazdan şutu kaleye paralel olarak dışarıya gitti.

6' Beşiktaş'ta hücuma çıkmak isteyen Muleka yerde kaldı, oyun devam etti.

17' Cenk Tosun, penaltıdan seken topu tamamlayarak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiriyor.

25' Kullanılan köşe vuruşunun devamında sol kanattan içeriye çevrilen topta Marius Mouandilmadji'nin rövaşatası ağları buldu.

25' Samsunspor, Mouandilmadji'nin golü ile beraberliği yakalıyor.

Samsunspor-Beşiktaş canlı skor

Beşiktaş'ın eksikleri

Beşiktaş'ın kadrosunda sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Tayyip Talha, Eric Bailly, Emrecan Uzunhan, Jean Onana, Salih Uçan, Bahtiyar Zaynutdinov, Milot Rashica ve Rachid Ghezzal kadroda yer almadı. Beşiktaş'ta ayrıca sarı kart cezalısı olan Ante Rebic'te Samsunspor maçı kadrosunda bulunmuyor.

Samsunspor-Beşiktaş ilk 11

  1. Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Taylan, Bennasser, Emre, Holse, Ntcham, Mouandilmadji
  2. Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Chamberlain, Gedson, Onur, Muleka, Cenk

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Samsunspor
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