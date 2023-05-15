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2023 Seçime katılım oranı yüzde kaç? Geçmişten bugüne seçime katılım oranları

2023 seçime katılım oranı Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri’nin sona ermesiyle birlikte merak edilen konular arasında yerini aldı. Yurt içi ve yurt dışı oy sayımı devam ederken Anadolu Ajansı seçime dair verileri açıkladı. Peki 14 Mayıs 2023 seçime katılım oranı kaç, kaç kişi oy kullandı? Toplam seçmen sayısı, geçerli ve geçersiz oy oranları ne? Yurtdışında seçimlere katılım oranı kaç, kaç kişi oy kullandı? İşte merak edilen soruların cevapları.

10:06 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
2023 SEÇİME KATILIM ORANI

2023 SEÇİME KATILIM ORANI

14 Mayıs Pazar günü Türkiye genelinde saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 64 milyon seçmen sandık başına gitti. Yurtdışında da 2023 seçimlerinde rekor katılım elde edildi. İşte seçime katılım oranları.

2023 SEÇİMİ KATILIM ORANI YÜZDE KAÇ?

14 Mayıs 2023 seçimleri katılım oranı yüzde 88 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılım oranı yüzde 88,52 milletvekili seçimlerinde ise yüzde 87,40 olarak açıklandı. Öte yandan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin 192 bin 214 sandıktan yüzde 99'u açıldı.

14 MAYIS 2023 SEÇİMİ KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

2023 seçimlerinde 44.125.072 kişi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanırken milletvekili seçimlerinde 36.769.475 kişi oy kullandı. Milletvekili seçimlerinde ise 201 bin 807 sandıktan yüzde 70'i aşkını açıldı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde
geçerli
olan oy sayıları şöyle:
Cumhurbaşkanlığı: 43.347.519 oy
Milletvekilliği: 35.976.768

2023 seçiminde oy kullanan seçmenlerin sayısı YSK tarafından açıklanıyor. 2018 yılında düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde ise 49.671.344 seçmen oy kullandı.

2023 SEÇİMLERİNE KAÇ KİŞİ KATILDI?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Türkiye genelinde 44 milyon 125 bin 72 kişi katıldı.

28'inci Dönem Milletvekili Seçimlerine ise 36 milyon 769 bin 475 kişi katılım gösterdi.

2023 seçimine katılanların sayısı henüz net değil. Fakat 2018 seçimlerinde 56.322.632 milyon seçmen oy kullanma hakkında sahipken sadece 49.671.344’ü sandık başına gitti.

YURTDIŞI SEÇİMLERİNE KATILIM ORANI KAÇ? KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 milyon 416 bin seçmenden yurtdışı temsilciliklerde 1 milyon 691 bin 531, gümrük kapılarında ise 125 bin 479 seçmen olmak üzere toplam 1 milyon 817 bin 10 seçmenin oy kullandığını açıkladı.

27 Nisan'da başlayan yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemi kapsamında, 73 ülkedeki 151 temsilcilikte ve 16 merkezde oy kullanıldı. Toplamda 1 milyon 691 bin 531 seçmen oy kullandı. Yurt dışında oy kullanma oranı bu seçimde yüzde 53 oldu. Bu sayı ile 2023 seçimleri, daha önce yurt dışı temsilciliklerde oy kullanılan 5 seçimi geride bıraktı.

Yurtdışı temsilciliklerde ilk kez 2014'teki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde oy kullanılmaya başlanmış, bu seçimde 232 bin 795 kişi sandığa gitmişti. 7 Haziran 2015'teki 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 931 bin 646, 1 Kasım 2015'teki 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne 1 milyon 159 bin 871, 2017'deki Anayasa Değişikliği Referandumu'na 1 milyon 325 bin 682, 2018'deki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 1 milyon 358 bin 584 seçmen katılmıştı.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE SEÇİME KATILIM ORANLARI

2023 | %88,52

2018 | %86,24

2015 | %85,23

2015 | %83,92

2011 | %83,16

2007 | %84,25

2002 | %79,15

1999 | %87,19

1995 | %85,20

1991 | %83,91

1987 | %93,38

1983 | %92,36

1977 | %72,41

1973 | %66,81

1969 | %64,34

1965 | %71,36

1961 | %81,41


#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
#28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
#Recep Tayyip Erdoğan
#Yurt Dışı
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