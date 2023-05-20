CNN Türk muhabiri YSK verilerini okurken kafaları karıştırdı: Kesin seçim sonucu diye yurt içi verilerini sundu

14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçiminin ardından YSK'nın resmi sonuçları, bugün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Konuya ilişkin haber yapan CNN Türk’ün muhabiri YSK verilerini açıklarken kafaları karıştırdı. Seçimin resmi sonuçlarını katıldığı telefon bağlantısında açıklayan muhabir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranlarını

sadece yurt içi verilerini