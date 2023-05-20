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Seçim

CNN Türk muhabiri YSK verilerini okurken kafaları karıştırdı: Kesin seçim sonucu diye yurt içi verilerini sundu

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin YSK'nın paylaştığı resmi sonuçlar hakkında CNN Türk ve Karar Gazetesi, yaptığı haberlerde kafaları karıştırdı. 'Resmi seçim sonuçları' başlığıyla sunulan haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 49,52 olarak açıklanan oy oranı sadece yurt içi verileri baz alınarak yüzde 49,24 olarak paylaşıldı.

00:17 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
CNN Türk ve Karar Gazetesi seçim sonuçlarını yanlış verilerle paylaştı.

CNN Türk ve Karar Gazetesi seçim sonuçlarını yanlış verilerle paylaştı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçiminin ardından YSK'nın resmi sonuçları, bugün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Konuya ilişkin haber yapan CNN Türk’ün muhabiri YSK verilerini açıklarken kafaları karıştırdı. Seçimin resmi sonuçlarını katıldığı telefon bağlantısında açıklayan muhabir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranlarını
sadece yurt içi verilerini
ele alarak paylaştı. Haberde, "YSK Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin kesin sonuçları açıkladı. Kesin seçim sonuçlarına göre Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49,24, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 45,07." ifadeleriyle seçimin sadece yurt içi sonuçları paylaşıldı.


Karar Gazetesi de verileri karıştırdı

Seçim sonuçlarına ilişkin hazırlanan bir diğer haber ise Karar Gazetesi'nin Twitter hesabında paylaşıldı. Son dakika anonsuyla paylaşılan haberde seçimin yurt içi verileri sunularak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oy oranı üzerine algı oluşturulmaya çalışıldı.

Erdoğan yüzde 49,52 oy ile birinci bitirdi

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. YSK'nın kesin sonuçlarına göre Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Oğan yüzde 5,17'sini, İnce yüzde 0,43'ünü aldı.



#CNN Türk
#YSK
#Seçim Sonucu
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Karar Gazetesi
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