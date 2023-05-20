CNN Türk muhabiri YSK verilerini okurken kafaları karıştırdı: Kesin seçim sonucu diye yurt içi verilerini sundu

CNN Türk ve Karar Gazetesi seçim sonuçlarını yanlış verilerle paylaştı.
Karar Gazetesi de verileri karıştırdı
Seçim sonuçlarına ilişkin hazırlanan bir diğer haber ise Karar Gazetesi'nin Twitter hesabında paylaşıldı. Son dakika anonsuyla paylaşılan haberde seçimin yurt içi verileri sunularak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oy oranı üzerine algı oluşturulmaya çalışıldı.
Erdoğan yüzde 49,52 oy ile birinci bitirdi
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. YSK'nın kesin sonuçlarına göre Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Oğan yüzde 5,17'sini, İnce yüzde 0,43'ünü aldı.