Mahkum olan KHK’lıya yeniden yargılanma sözü

FETÖ’den ihraç edilenlerin konuk edildiği “KHK’lılar buluşmalarına” katılmasıyla tanınan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, FETÖ iltisaklıların YouTube üzerinden yayın yaptıkları KHKtv’ye konuştu. Karaca, “Hukuksuzca, adaletsizce işinden edilen, KHK zulmüyle sivil ölüme terk edilen anlayışa mutlaka son vereceğiz. Ardından hakkında hiçbir soruşturma açılmamış olan, beraat alan, takipsizlik alan ve Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlaline uğradığına karar verilmiş olan tüm akademisyenlerimizi görevlerine iade edeceğiz. Ardından hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa KHK ile ihraç edilen, mahkumiyet ve beraat ne olursa olsun tamamının dosyasını yeniden ele alacağız” dedi.