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31 Mart 2024 yerel seçimleri için takvim işliyor: Seçime kaç gün kaldı?

Seçime kaç gün kaldı? sorusunun yanıtı, 2024 yerel seçimleri öncesinde vatandaşlarca sorgulanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim takviminin işlemeye başlamasıyla birlikte, partilerin hangi ilde kimi, nereden aday göstereceği netleşmeye devam ederken bir yandan da seçim tarihi merak ediliyor. Peki, seçime kaç gün kaldı? İşte 2024 seçimleri için geri sayım.

15:03 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 15:08 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Seçime kaç gün kaldı?
Seçime kaç gün kaldı?

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde tarih araştırmaları sürüyor. Seçim öncesi geri sayıma devam eden vatandaşlar, seçim günü için tarih araştırmaları yapmaya devam ediyor. Peki, seçime kaç gün kaldı? Hangi gün oy kullanılacak?

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

YSK tarafından hazırlanan seçim takvimiyle birlikte, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Buna göre; Seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. 2024 seçimlerine 12 Ocak 2024 Cuma günü itibarıyla 78 gün kaldı.

YSK 2024 SEÇİM TAKVİMİ

Seçim takviminin diğer aşamaları şöyle:

10 Ocak

Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

17 Ocak

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek. Bu tarih, bina bazında seçmen kayıtlarının, YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin başvurularının son günü.

27 Ocak

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.

31 Ocak

Siyasi partilerin aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.

7 Şubat

Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

20 Şubat

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.

22 Şubat

Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

23 Şubat

Geçici aday listeleri ilan edilecek.

29 Şubat

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

3 Mart

Kesin aday listeleri ilan edilecek.

4 Mart

Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

21 Mart

Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

24 Mart

Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

30 Mart

Seçim propagandasının sonu.

31 Mart

Oy verme günü.

SEÇİME HANGİ PARTİLER KATILIYOR?

İşte Seçime katılacak partiler

  1. Adalet Birlik Partisi
  2. Adalet Partisi
  3. Adalet ve Kalkınma Partisi
  4. Anadolu Birliği Partisi
  5. Anavatan Partisi
  6. Aydınlık Demokrasi Partisi
  7. Bağımsız Türkiye Partisi
  8. Büyük Birlik Partisi
  9. Büyük Türkiye Partisi
  10. Cumhuriyet Halk Partisi
  11. Demokrasi ve Atılım Partisi
  12. Demokratik Sol Parti
  13. Demokrat Parti
  14. Emek Partisi
  15. Gelecek Partisi
  16. Genç Parti
  17. Güç Birliği Partisi
  18. Hak ve Özgürlükler Partisi
  19. Halkın Kurtuluş Partisi
  20. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
  21. Hür Dava Partisi
  22. İyi Parti
  23. Memleket Partisi
  24. Millet Partisi
  25. Milliyetçi Hareket Partisi
  26. Milli Yol Partisi
  27. Saadet Partisi
  28. Sol Parti
  29. Türkiye İşçi Partisi
  30. Türkiye Komünist Hareketi
  31. Türkiye Komünist Partisi
  32. Vatan Partisi
  33. Yeniden Refah Partisi
  34. Yenilik Partisi
  35. Yeni Türkiye Partisi
  36. Zafer Partisi

2024 SEÇİM SONUÇLARI YENİŞAFAK'TA

31 Mart 2024 seçim sonuçları, yenisafak.com/secim sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2024 Yenişafak sayfasından ulaşılabilecek.

SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI İÇİN
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN
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#2024 yerel seçimleri
#YSK
#belediye seçimleri
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