2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde tarih araştırmaları sürüyor. Seçim öncesi geri sayıma devam eden vatandaşlar, seçim günü için tarih araştırmaları yapmaya devam ediyor. Peki, seçime kaç gün kaldı? Hangi gün oy kullanılacak?

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

YSK tarafından hazırlanan seçim takvimiyle birlikte, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Buna göre; Seçimler, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. 2024 seçimlerine 12 Ocak 2024 Cuma günü itibarıyla 78 gün kaldı.

YSK 2024 SEÇİM TAKVİMİ

Seçim takviminin diğer aşamaları şöyle:

10 Ocak

Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

17 Ocak

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek. Bu tarih, bina bazında seçmen kayıtlarının, YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin başvurularının son günü.

27 Ocak

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.

31 Ocak

Siyasi partilerin aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.

7 Şubat

Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

20 Şubat

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.

22 Şubat

Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

23 Şubat

Geçici aday listeleri ilan edilecek.

29 Şubat

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

3 Mart

Kesin aday listeleri ilan edilecek.

4 Mart

Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

21 Mart

Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

24 Mart

Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

30 Mart

Seçim propagandasının sonu.

31 Mart

Oy verme günü.

SEÇİME HANGİ PARTİLER KATILIYOR?

İşte Seçime katılacak partiler

Adalet Birlik Partisi Adalet Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi Anadolu Birliği Partisi Anavatan Partisi Aydınlık Demokrasi Partisi Bağımsız Türkiye Partisi Büyük Birlik Partisi Büyük Türkiye Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Demokrasi ve Atılım Partisi Demokratik Sol Parti Demokrat Parti Emek Partisi Gelecek Partisi Genç Parti Güç Birliği Partisi Hak ve Özgürlükler Partisi Halkın Kurtuluş Partisi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Hür Dava Partisi İyi Parti Memleket Partisi Millet Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milli Yol Partisi Saadet Partisi Sol Parti Türkiye İşçi Partisi Türkiye Komünist Hareketi Türkiye Komünist Partisi Vatan Partisi Yeniden Refah Partisi Yenilik Partisi Yeni Türkiye Partisi Zafer Partisi

2024 SEÇİM SONUÇLARI YENİŞAFAK'TA

31 Mart 2024 seçim sonuçları, yenisafak.com/secim sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2024 Yenişafak sayfasından ulaşılabilecek.

SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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