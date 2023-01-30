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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifinin detaylarını açıklıyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, açıklamasında özetle şunları söyledi;
"Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasal düzenlemesini yapacağız dedik. Bunu 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. İşte bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM Başkanlığı'na sunuyorlar hayırlı olsun."
3 şeyi düzenliyoruz: Öncelikli olarak 4 maddeden müteşekkil bir sade, basit uygulanabilir, en genel hakları içeren bir düzenlemeyi içeriyor sunduğumuz teklif. 8 Eylül 1999 yılı öncesi herkesi prim gün sayısını dolduran herkes emekli olabilecekPrim gün sayısını ve çalışma süresini dolduranlar EYT ile yaşa takılmadan bu haktan yararlanacak.
Çalışan emekli için 5 puan destek primi verilecek.
Kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kalkıyor."
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