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EYT Meclis'e sunuldu! EYT düzenlemesinin detayları açıklandı

Son dakika haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi meclise geldi. Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesinin ayrıntılarını açıklıyor. Peki, EYT düzenlemesinde süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar..

11:28 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifinin detaylarını açıklıyor.

SON DAKİKA: EYT MECLİSTE!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, açıklamasında özetle şunları söyledi;

"Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasal düzenlemesini yapacağız dedik. Bunu 2021 yılında 2022 bütçesi görüşülürken bunları ifade etmiştik. İşte bugün şu anda EYT ile ilgili kanun teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız TBMM Başkanlığı'na sunuyorlar hayırlı olsun."

3 şeyi düzenliyoruz: Öncelikli olarak 4 maddeden müteşekkil bir sade, basit uygulanabilir, en genel hakları içeren bir düzenlemeyi içeriyor sunduğumuz teklif. 8 Eylül 1999 yılı öncesi herkesi prim gün sayısını dolduran herkes emekli olabilecekPrim gün sayısını ve çalışma süresini dolduranlar EYT ile yaşa takılmadan bu haktan yararlanacak.

Çalışan emekli için 5 puan destek primi verilecek.

Kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kalkıyor."

Ayrıntılar geliyor...

#EYT
#emeklilikte yaşa takılanlar
#son dakika
#Muhammet Emin Akbaşoğlu
#eyt meclis
1 saat önce
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EYT Meclis'e sunuldu! EYT düzenlemesinin detayları açıklandı
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