Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesi’ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, göçük altında 4 kişi olduğunu söyledi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, meydana gelen göçükle ilgili yaptığı ilk açıklamada içeride 280 kişi olduğunu ancak 4 kişinin göçükten etkilendiğini söyledi. Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.