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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde maden ocağında 4 kişi göçük altında kaldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Meydana gelen göçükten 1 işçi yaralı olarak çıkarıldı. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan son dakika açıklama yaptı. Maden ocağı neden çöktü, kaç kişi göçük altında kaldı? İşte son dakika maden ocağında yaşanan göçük ile ilgili ayrıntılar...

15:46 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak

Son dakika haberi... Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Bölgede çalışan maden işçilerinin başlarına taktıkları baretlerde yer alan çipler incelenerek kaç kişi olduğunun tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor...

ZONGULDAK'TA MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE KAÇ KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA?

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan Zonguldak Ereğli'de meydana gelen göçük hakkında canlı yayında son dakika açıklama yaptı. Alan, 4 işçinin göçük altında kurtarılmayı beklediğini ve çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

MADEN OCAĞINDA NEDEN GÖÇÜK OLDU?

Bugün saat 13.45 sularında Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında bir göçük meydana geldi. Yaşanan göçüğün nedeni henüz belirlenmedi. Konuya ilişkin açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

EREĞLİ'DEKİ MADEN OCAĞI GÖÇÜĞÜ İLE İLGİLİ AFAD'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMA

AFAD:
"Bugün, saat 13.45 sularında, Zonguldak ilimiz Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında bir göçük meydana gelmiştir. Göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine, olay bölgesine AFAD, Emniyet, Jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir.
Gelişmeleri takip ediyoruz."


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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde maden ocağında 4 kişi göçük altında kaldı