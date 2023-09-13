Son dakika haberi... Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Bölgede çalışan maden işçilerinin başlarına taktıkları baretlerde yer alan çipler incelenerek kaç kişi olduğunun tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor...
ZONGULDAK'TA MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE KAÇ KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA?
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan Zonguldak Ereğli'de meydana gelen göçük hakkında canlı yayında son dakika açıklama yaptı. Alan, 4 işçinin göçük altında kurtarılmayı beklediğini ve çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
MADEN OCAĞINDA NEDEN GÖÇÜK OLDU?
Bugün saat 13.45 sularında Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında bir göçük meydana geldi. Yaşanan göçüğün nedeni henüz belirlenmedi. Konuya ilişkin açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.