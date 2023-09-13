Maden ocağında göçük: Zonguldak'tan acı haber geldi 1 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağında göçük
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesi’ne ait maden ocağında göçük meydana geldi.
Bir işçi hayatını kaybetti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, göçük altında kalan 4 işçiden 3'ünün sağ kurtarıldığını 1 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı: 6 yaralı tedavi altında
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zonguldak Ereğli’de, kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle, 1 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük" dedi.
Madenciler baretlerdeki çiplerden tespit edilecek
GMİS ( Genel Maden İşçileri Sendikası) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaptığı açıklamada, olayı öğrenir öğrenmez olay yerine hareket ettiklerini ve bölgede çalışan maden işçilerinin başlarına taktıkları baretlerde yer alan çiplerin incelenerek kaç kişi olduğunun tespit edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu: Grizu patlaması söz konusu değil
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, meydana gelen göçükle ilgili açıklamalarda bulundu. Herhangi bir grizu patlamasının söz konusu olmadığını belirten Hacıbektaşoğlu, içeride 280 kişi olduğunu, ancak 4 kişinin etkilendiğini belirterek, 'göçük altında kalan işçilerden biri sağ olarak çıkarıldı, diğer üç işçiyle iletişim kuruldu' dedi. Eksi 450'nci kotta meydana gelen göçüğün işletme için herhangi bir sorun teşkil etmediği söylendi.
Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı: 1 işçi hayatını kaybetti 3 işçi yaralı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca, Zonguldak Ereğli'de maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Göçük altında kalan 4 kişiden 1’i hayatını kaybetti. 3’ü ise yaralı olarak kurtarıldı" denildi.
Bölgede 75 kişilik ekiple başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.