Maden ocağında göçük: Zonguldak'tan acı haber geldi 1 işçi hayatını kaybetti

GMİS ( Genel Maden İşçileri Sendikası) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaptığı açıklamada, olayı öğrenir öğrenmez olay yerine hareket ettiklerini ve bölgede çalışan maden işçilerinin başlarına taktıkları baretlerde yer alan çiplerin incelenerek kaç kişi olduğunun tespit edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, meydana gelen göçükle ilgili açıklamalarda bulundu. Herhangi bir grizu patlamasının söz konusu olmadığını belirten Hacıbektaşoğlu, içeride 280 kişi olduğunu, ancak 4 kişinin etkilendiğini belirterek, 'göçük altında kalan işçilerden biri sağ olarak çıkarıldı, diğer üç işçiyle iletişim kuruldu' dedi. Eksi 450'nci kotta meydana gelen göçüğün işletme için herhangi bir sorun teşkil etmediği söylendi.