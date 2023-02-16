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Cezaevi aracıyla kamyonun çarpıştığı kazada 23 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde cezaevi ring aracı ile kamyonun çarpışması sonucu 23 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, şoför mahallinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. İşte detaylar.

17:20 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Son dakika Mersin haberleri

Son dakika Mersin haberleri

Mersin’in Tarsus ilçesinde cezaevi aracıyla kamyon çarpıştı. Kazada toplam 23 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

23 KİŞİ YARALANDI

Kaza, ilçeye bağlı Alifakı Mahallesi Tuzla Karataş yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tarsus Cezaevindeki mahkumları taşıyan 80 HC 331 plakalı ring aracı ile 33 AAZ 947 plakalı kamyon yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı. Kazada 11 jandarma, 10 mahkum, 1 personel ve kamyon sürücüsü yaralandı.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, şoför mahallinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.



#Mersin
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#cezaevi
2 saat önce
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