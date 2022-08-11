Özgün İstanbulda bugün hava nasıl, yağış ne zaman başlayacak? (11 Ağustos İstanbul MGM hava durumu bilgisi)
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İstanbul'da bugün hava nasıl, yağış ne zaman başlayacak? (11 Ağustos İstanbul MGM hava durumu bilgisi)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. AFAD da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu. Buna göre, Marmara'nın doğusunda bugün itibarıyla gök gürültülü sağanak yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Öte yandan güneybatıdaki iller için de son dakika uyarısı geçildi. Peki, 11 Ağustos İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış ne zaman, saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? İşte MGM 11 Ağustos İstanbul hava durumu raporu...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SON DAKİKA: Meteoroloji ve AFADdan uyarı! İstanbulda yağış ne zaman saat kaçta başlayacak, ne kadar sürecek? (11 Ağustos 2022)
İstanbul hava durumu 11 Ağustos

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için İstanbul dahil 5 kente turuncu, 7 kente ise sarı kodlu uyarıda bulundu. Son hava durumu raporuna göre bugün İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışın etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL? (11 AĞUSTOS)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Ağustos Perşembe günü için uyarıda bulunduğu anımsatılan açıklamada, "Şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını ve kıyılarda hortum yaşanabilir" denildi.

Açıklamada, yurttaşlardan tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yaptığı paylaşımda 5 il için turuncu kodlu uyarıda bulunuldu.

Paylaşılan haritaya göre, şiddetli yağışları 11 Ağustos saat 03.00'te başlayacağı ve saat 21.00'de sona ereceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şunlar ifade edildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın 11 Ağustos 2022 Perşembe sabah ilk saatlerden itibaren Marmara’nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

AFAD'DAN SMS İLE UYARI

Bir uyarı da AFAD'dan geldi. Cep telefonlarına gönderilen SMS'te "İstanbul'da Perşembe ilk saatlerden itibaren çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun" denildi.

İstanbul için turuncu kodlu uyarı: Metrekareye 75 kilogram yağış düşecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bu sabahın ilk saatlerden itibaren Marmara’nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kgm2), İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kgm2) ve yer yer şiddetli (75 kgm2 ve üzeri) olması bekleniyor.
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MGM'den İstanbul için turuncu kodlu uyarı yapılırken, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi.
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AKOM'dan yapılan açıklamada, “Yağışların Çarşamba günü içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgarla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor” denildi. Ayrıca yağışlı havanın perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.
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Yağışlı hava ile birlikte şimşek ve yıldırım aktivitesinin olmasının beklendiği açıklamada, “Kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olması da muhtemel. AKOM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunmasını öneriliyor” ifadelerine yer verildi.
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Bir uyarı da AFAD'dan geldi.
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Cep telefonlarına gönderilen SMS'te \"İstanbul'da Persembe ilk saatlerden itibaren çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun\" denildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 gün sürecek yağmurla ilgili uyarıda bulundu.
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Yapılan açıklamada, \"AKOM verilerine göre bu geceden başlayıp 3 gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağışların oluşturabileceği olumsuz durumlar için ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurulabilir.\" denildi.
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Konuyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
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Yerlikaya \"Perşembe sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli,Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım\" dedi.
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İstanbul için turuncu kodlu uyarı: Metrekareye 75 kilogram yağış düşecek
İstanbul'da dün başlayan yağış bugün şiddetlenecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü turuncu kodlu yağış uyarısı yaparken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara hazırlıklı olun çağrısında bulundu. Sağanak yağışın cumartesi günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.


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