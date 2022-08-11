İstanbul'da bugün hava nasıl, yağış ne zaman başlayacak? (11 Ağustos İstanbul MGM hava durumu bilgisi)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için İstanbul dahil 5 kente turuncu, 7 kente ise sarı kodlu uyarıda bulundu. Son hava durumu raporuna göre bugün İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışın etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL? (11 AĞUSTOS)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Ağustos Perşembe günü için uyarıda bulunduğu anımsatılan açıklamada, "Şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını ve kıyılarda hortum yaşanabilir" denildi.

Açıklamada, yurttaşlardan tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yaptığı paylaşımda 5 il için turuncu kodlu uyarıda bulunuldu.

Paylaşılan haritaya göre, şiddetli yağışları 11 Ağustos saat 03.00'te başlayacağı ve saat 21.00'de sona ereceği tahmin ediliyor.

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şunlar ifade edildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın 11 Ağustos 2022 Perşembe sabah ilk saatlerden itibaren Marmara’nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

AFAD'DAN SMS İLE UYARI

Bir uyarı da AFAD'dan geldi. Cep telefonlarına gönderilen SMS'te "İstanbul'da Perşembe ilk saatlerden itibaren çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun" denildi.

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