Son dakika açıklamasıyla MSÜ tercihlerinin uzatıldığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemlerinin 21 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.





BAKANLIK SOSYAL MEDYADAN DUYURDU





Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemleri (2025-MSÜ) 21 Nisan 2025 saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Tercih işlemleri 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden yapılacaktır ." bilgisine yer verildi.





2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor. MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek. Buna göre, sonuçlar ile ilgili resmi açıklamalar yapıldığında sayfamızda yer alacak.





TERCİH İŞLEMLERİ

2025-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Millî Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-SAY)

Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-EA)

Kara Harp Okulu (KHO-SÖZ)

- Deniz Harp Okulu (DHO)

- Hava Harp Okulu (HHO)

- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO)

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO)

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO)

- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir. 32. sayfa “f.” maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.) tercihi yapabilecektir. Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

2’nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü

KHO 2025-MSÜ Sayısal Puanı

2025-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2025-MSÜ Sözel Puanı

DHO 2025-MSÜ Sayısal Puanı

HHO 2025-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO 2025-MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO 2025-MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO 2025-MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO 2025-MSÜ Genel Puanı





Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesi belirlenen usul, esaslar ve faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir. Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.





Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır. Şehit/gazi çocukları ile gazi statüsündeki adayların 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak;

adayların 2025-MSÜ sınavında aldıkları puana %10 puan ilavesi yapılacak ve %10 puan ilavesi sonrasında belirlenen çağrı taban puan şartını sağlayan adaylar ikinci Seçim Aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir. Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden başvuru ve tercih işlemleri sırasında adayların şehit/gazi yakını olduğunu beyan etmeleri ve gerekli belgeyi yüklemeleri gerekmektedir.





Şehit/gazi hükümleri sadece;

* Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik komutanlığının erbaş ve erler dâhil askerî personeli, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Millî İstihbarat Teşkilatı personelinden hayatını kaybetmesi nedeniyle 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45’inci, 56’ncı ve 64’üncü maddeleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47’nci maddesi, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanların,





* Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dâhil askerî personeli, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Millî İstihbarat Teşkilatı personeli, diğer kamu görevlileri, güvenlik korucuları ve sivillerden hayatını kaybeden veya malul olan ve 5434 sayılı Kanunun 64’üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanun, 2330 sayılı Kanun ile 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre kendisine veya yakınlarına aylık bağlananların,





* 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların,

* 8/2/2018 tarihli ve 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 9’uncu maddesi kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanların, Eş ve çocukları hakkında uygulanır.

Şehit/gazi çocukları ile gazi statüsündeki adayların, kendisi/annesi/babası için Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları belgeyi sisteme yüklemeleri ve 2. Seçim Aşamalarında ibraz etmeleri zorunludur.





Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları;