Sıfır araçlara matrah düzenlemesi geldi | Otomobil fiyatları düşecek mi?

Otomotiv sektörü tarafından beklenen ÖTV değişiklikleri açıklandı. ÖTV değişikliği daha çok yerli üretici konumunda bulunan firmaların modellerinde indirime neden olacak. Vatandaşlar otomobillerin yeni fiyatlarını merak ediyor. İşte matrah düzenlemesi sonrası indirimli otomobil fiyatları, yeni 0 otomobil fiyatları...

SIFIR ARAÇLARDA NE KADAR İNDİRİM OLACAK?

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, motor silindir hacmi bin 600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya, matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi.

Yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

REKLAM

ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ İLE YENİ OTOMOBİL FİYATLARI

Matrah düzenlemesinin otomobil fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Güncelleme ile araç fiyatlarında en çok 77 bin TL'lik düşüş bekleniyor. En az ise 7 bin liralık bir düşüş olması bekleniyor. Tabi markaların kendi özelinde yapacakları kampanyalarla bu indirim oranları daha fazla artabilir.

HANGİ ARABA MODELLERİNDE FİYATLAR DÜŞECEK?

Fıat Egea 1.3 Multijet 95 HP easy manuel dizel paket araç 532 bin 900 liradan satılırken yeni düzenleme ile 503 bin 294 liraya düşecek.

Toyota Yaris 1.5 Vision Benzinli manuel paket araç 517 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 459 bin 600 liraya düşecek.

Renault Clio JOY 1.0 SCe 65 bg model araç 448 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 373 bin liraya düşecek.

REKLAM

Cıtroen C3 1.2 PureTech 83 HP Manuel paket araç 461 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 384 bin liraya düşecek.

Hyundai İ10 1.0 MPI 67 PS Jump model araç 331 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile 282 bin liraya düşecek.

Ford Fiesta 1.1 Style paket 566 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile birlikte 534 bin liraya düşecek.

Opel Corsa 1.2 75 HP benzinli Elegance paket 499 bin liradan satılırken yeni düzenleme ile birlikte 444 bin liraya düşecek.

Volkswagen Polo 1.0 Manuel model araç 524 bin liradan satışa sunulurken yeni düzenleme ile birlikte 465 bin liraya düşecek.

REKLAM

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE DE LİMİTLER DEĞİŞTİ

Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti. Elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

İTHAL OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Öte yandan, motor silindir hacmi 1600 cc üstündeki konvensiyonel otomobillerin, neredeyse tamamı ithal olan otomobillerin matrahlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN YENİ ÖTV MATRAH ORANLARI:

Silindir hacmi 1600 CM3'ü geçmeyenler;

ÖTV matrahı 184.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 45 vergi oranı

REKLAM

ÖTV matrahı 184.000 TL'yi aşıp 220.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 50 vergi oranı

ÖTV matrahı 220.000 TL'yi aşıp 250.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 60 vergi oranı

ÖTV matrahı 250.000 TL'yi aşıp 280.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 70 vergi oranı

Diğerleri: Yüzde 80 vergi oranı

Silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler

- Elektrikli motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler

- ÖTV matrahı 228.000 TL'yi aşmayanlar : Yüzde 45 vergi oranı

- ÖTV matrahı 228.000 TL'yi aşıp, 350.000 TL'yi aşmayanlar: Yüzde 50 vergi oranı

REKLAM