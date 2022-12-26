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Son dakika Sinop haberleri: Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. A.B. idaresindeki 57 KC 233 plakalı kamyonet, Sinop-Samsun karayolu Heyamola mevkiinde E.Ü'nün kullandığı 57 AAP 152 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile kamyonette yolcu olarak bulunan M.Y. yaralandı. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika Sinop haberleri: Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Son dakika Sinop haberleri

Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

A.B. idaresindeki 57 KC 233 plakalı kamyonet, Sinop-Samsun kara yolu Heyamola mevkisinde E.Ü'nün kullandığı 57 AAP 152 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile kamyonette yolcu olarak bulunan M.Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların bulundukları yerden çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

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