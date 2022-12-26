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Son dakika Diyarbakır haberleri: Zırhlı askeri araç devrildi: 6 asker yaralandı

Diyarbakır- Silvan karayolu Köprübaşı mevkiinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan zırhlı askeri araç, kontrolden çıkarak devrildi. Hastanede tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika Diyarbakır haberleri: Zırhlı askeri araç devrildi: 6 asker yaralandı
Diyarbakır Haberleri

Silvan kara yolunda zırhlı aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı.

6 ASKER YARALANDI

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Silvan kara yolu Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan zırhlı askeri araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 6 asker yaralandı İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.

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