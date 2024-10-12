Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Bartın'da deprem meydana geldi. İşte, 12 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Bartın depremi büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri…

AFAD DUYURDU: BARTIN'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan paylaşıma göre, saat 10:16'da Karadeniz açıklarında deprem meydana geldi.

4.8 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Bartı nili Amasra ilçesi olarak kayıtlara geçti.

Şiddetli sarsıntı, yerin 9.33 kilometre derinliğinde ölçüldü.

BARTIN DEPREM VERİLERİ

Büyüklük:4.8 (Mw)

Yer:Karadeniz - [119.64 km] Amasra (Bartın)

Tarih:2024-10-11

Saat:10:16:41 TSİ

Enlem:42.53472 N

Boylam:31.38972 E

Derinlik:9.33 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli tarafından 12 Ekim günü için 3.0 ve üzeri büyüklükte deprem kaydedilmedi.







