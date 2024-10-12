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Kandilli ve AFAD verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? Son depremler listesi (12 Ekim Cumartesi)

Kandilli ve AFAD verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? Son depremler listesi (12 Ekim Cumartesi)

13:4612/10/2024, Cumartesi
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Son depremler
Son depremler

Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Özellikle deprem bölgesinde yer alan illerde meydana gelen depremler bölge haklını ve çevresindeki illeri etkilemektedir. Bugün deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesine bakarak depremin nerede ve kaç şiddetinde meydana geldiğini görebiliyor. Peki 12 Ekim Cumartesi bugün deprem oldu mu?

Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Bartın'da deprem meydana geldi. İşte, 12 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Bartın depremi büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri…

AFAD DUYURDU: BARTIN'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan paylaşıma göre, saat 10:16'da Karadeniz açıklarında deprem meydana geldi.

4.8 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü Bartı nili Amasra ilçesi olarak kayıtlara geçti.

Şiddetli sarsıntı, yerin 9.33 kilometre derinliğinde ölçüldü.

BARTIN DEPREM VERİLERİ

Büyüklük:4.8 (Mw)

Yer:Karadeniz - [119.64 km] Amasra (Bartın)

Tarih:2024-10-11

Saat:10:16:41 TSİ

Enlem:42.53472 N

Boylam:31.38972 E

Derinlik:9.33 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli tarafından 12 Ekim günü için 3.0 ve üzeri büyüklükte deprem kaydedilmedi.



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