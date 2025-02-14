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En son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? 14 Şubat son yaşanan depremler listelendi: İşte AFAD ve Kandilli Ege son depremler listesi!

En son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? 14 Şubat son yaşanan depremler listelendi: İşte AFAD ve Kandilli Ege son depremler listesi!

14:0514/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Deprem
Deprem

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Bulunduğu bölgede ve yakın çevresinde deprem olup olmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son nerede, saat kaçta deprem meydana geldiğini hızlıca öğrenebiliyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri dakika dakika yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? 14 Şubat'ta en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı son depremler listesi yakından takip ediliyor. Kandilli'nin 14 Şubat 2025 son depremler listesine göre 'Deprem mi oldu? En son nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde deprem oldu?' soruları yanıt buldu.

SON DEPREMLER LİSTESİ 14 ŞUBAT 2025

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18.40 ve 18.42'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.



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En son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? 14 Şubat son yaşanan depremler listelendi: İşte AFAD ve Kandilli Ege son depremler listesi!