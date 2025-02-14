Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı son depremler listesi yakından takip ediliyor. Kandilli'nin 14 Şubat 2025 son depremler listesine göre 'Deprem mi oldu? En son nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde deprem oldu?' soruları yanıt buldu.

SON DEPREMLER LİSTESİ 14 ŞUBAT 2025

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18.40 ve 18.42'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.







