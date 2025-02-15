Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Bulunduğu bölgede ve yakın çevresinde deprem olup olmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son nerede, saat kaçta deprem meydana geldiğini hızlıca öğrenebiliyor. AFAD bugün itibarıyla meydana gelen depremleri dakika dakika yayımlamaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? 15 Şubat'ta en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı son depremler listesi yakından takip ediliyor. Kandilli'nin 15 Şubat 2025 son depremler listesine göre 'Deprem mi oldu? En son nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde deprem oldu?' soruları yanıt buldu.
SON DEPREMLER LİSTESİ 15 ŞUBAT 2025
15 Şubat tarihi itibariyle Ege Denizi'nde meydana gelen depremler şu şekilde;
00:20'de Ege Denizi'nde 3.7 şiddetinde
01:45'te 4.1 şiddetinde
02:24'te 3.3 şiddetinde
02:34'te 3.2 şiddetinde
03:18'de 3.3 şiddetinde
04:11'de 3.3 şiddetinde
04:15'de 3.1 şiddetinde
04:19'da 3.1 şiddetinde depremler meydana geldi.
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.