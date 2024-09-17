Özgün

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları için geri sayım başladı. 2024 yılı Öğretmenlik mülakat sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı son dakika duyuruları ile yakından takip ediliyor. 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu adaylar tarafından takip ediliyor. İşte konuya ilişkin güncel açıklamalar...

10:08 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Sözleşmeli öğretmenlik
Sözleşmeli öğretmenlik

MEB bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev alacak adaylar tercihlerinde kullanacakları mülakat sonuçları ile ilgili gelecek resmi açıklamayı beklemeye başladı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB mülakat sonuçları nereden ve nasıl öğrenilebilecek? İşte detaylar...

ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ‘Anadolu Ajansı Editör Masası’ programında, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarından, yeni müfredatın nasıl uygulanacağına, yeni ders kitaplarının içeriklerinden ‘Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi’ne kadar eğitim gündeminde merak edilen konuları cevapladı.

Bakan Tekin öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilgili şunları söyledi;

“Mülakatlarda adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı her tedbiri aldık. Mülakat notunun da yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakatla oluşmasını istedik. Mülakatları tamamladık. Danıştay’ın kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını duyuracağız."

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler. Sonuçlar MEB’in resmi internet adresinde ilan edilecek.


#sözleşmeli öğretmenlik
#meb
#öğretmen ataması
#öğretmenlik mülakat sonuçları
27 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tarım Kredi Kooperatif Market 16-20 Eylül indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! İndirim uygulanan avantajlı ürünler için son 3 gün...