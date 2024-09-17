MEB bünyesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev alacak adaylar tercihlerinde kullanacakları mülakat sonuçları ile ilgili gelecek resmi açıklamayı beklemeye başladı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB mülakat sonuçları nereden ve nasıl öğrenilebilecek? İşte detaylar...

ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ‘Anadolu Ajansı Editör Masası’ programında, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarından, yeni müfredatın nasıl uygulanacağına, yeni ders kitaplarının içeriklerinden ‘Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi’ne kadar eğitim gündeminde merak edilen konuları cevapladı.

Bakan Tekin öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilgili şunları söyledi;

“Mülakatlarda adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı her tedbiri aldık. Mülakat notunun da yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakatla oluşmasını istedik. Mülakatları tamamladık. Danıştay’ın kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını duyuracağız."

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler. Sonuçlar MEB’in resmi internet adresinde ilan edilecek.



