Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman? 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav takvimini duyurdu. Binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği mülakat süreci, haziran ayının son haftasında başlayacak. Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya’da yapılacak sözlü sınavlar için sınav yerleri belli oldu. Peki, mülakatlar hangi tarihte başlıyor?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGELERİ HAKKINDA

Adaylar sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaport) ile girebilecek. Bunun dışındaki kurum kimlik kartı vb. belgeler geçerli sayılmayacak.

Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, "Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu"yla puanlanacak.

Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacağından adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması gerekiyor.

SONUÇLARIN İLANI HAKKINDA

Sonuçlar, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak. Adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerine puan alanlar başarılı sayılacak.