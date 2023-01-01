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Spor Toto 1. Lig’de 21. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Spor Toto 1. Lig’de 21. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Cumartesi, 22 Ocak Pazar ve 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
13:06 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Spor Toto 1.lig

Spor Toto 1.lig

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftası Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Cumartesi, 22 Ocak Pazar ve 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında yarın Sakaryaspor ile Altınordu, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Maçın hakemleri belli oldu.

SPOR TOTO1. LİG 21. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ

Spor Toto 1. Lig’de haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Sakaryaspor- Altınordu: Mehmet Ali Özer

21 Ocak Cumartesi

13.30 Erzurum FK- Göztepe: Erdem Mertoğlu

13.30 Bandırmaspor- Tuzlaspor: Alpaslan Şen

16.00 Gençlerbirliği- Boluspor: İlker Yasin Avcı

19.00 Altay- Pendikspor: Ömer Tolga Güldibi

22 Ocak Pazar

13.30 Bodrumspor - Ankara Keçiörengücü: Ozan Ergün

16.00 Eyüpspor - Samsunspor: Gürcan Hasova

19.00 Adanaspor - Yeni Malatyaspor: Fatih Tokail

23 Ocak Pazartesi

20.00 Rizespor - Denizlispor: Ali Yılmaz



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1 saat önce
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Spor Toto 1. Lig’de 21. haftanın hakemleri belli oldu
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