Spor Toto 1. Lig'in 21. haftası Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Cumartesi, 22 Ocak Pazar ve 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında yarın Sakaryaspor ile Altınordu, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Maçın hakemleri belli oldu.