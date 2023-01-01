|
Spor Toto 1.lig
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftası Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta heyecanı yarın, 21 Ocak Cumartesi, 22 Ocak Pazar ve 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında yarın Sakaryaspor ile Altınordu, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Maçın hakemleri belli oldu.
Spor Toto 1. Lig’de haftanın programı ve hakemler şöyle:
20.00 Sakaryaspor- Altınordu: Mehmet Ali Özer
13.30 Erzurum FK- Göztepe: Erdem Mertoğlu
13.30 Bandırmaspor- Tuzlaspor: Alpaslan Şen
16.00 Gençlerbirliği- Boluspor: İlker Yasin Avcı
19.00 Altay- Pendikspor: Ömer Tolga Güldibi
13.30 Bodrumspor - Ankara Keçiörengücü: Ozan Ergün
16.00 Eyüpspor - Samsunspor: Gürcan Hasova
19.00 Adanaspor - Yeni Malatyaspor: Fatih Tokail
20.00 Rizespor - Denizlispor: Ali Yılmaz