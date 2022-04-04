1. Ligde skandalın eşiğinden dönüldü: Önce aut, sonra gol kararı

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eyüpspor'un Ankaragücü'ne konuk olduğu maçta ilginç bir olay yaşandı.

Mücadelenin 27. dakikasında Ankaragücü, sol kanattan serbest vuruş kazandı. Erdem Özgenç'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşunda gol oldu. Topun dışarı çıktığını söyleyen maçın orta hakemi Yiğit Arslan, aut kararı verdi. İtirazlar üzerine yardımcılarıyla konuşan Arslan, filelerde yırtık olduğunu tespit edilmesi ve Eyüpspor kenar yönetiminin de 'gol' olduğunu söylemesi üzerine gol kararını verdi.

Yaşanan bu pozisyonun damga vurduğu maç Eyüpspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

👻 Spor Toto 1. Lig'de hayalet gol!



🤔 MKE Ankaragücü'nün Sinan Osmanoğlu ile bulduğu gol, ağların delik olması sebebiyle hakem tarafından önce iptal edildi; ardından hatadan dönülerek gol geçerlilik kazandı. pic.twitter.com/srXbuS4Xjx REKLAM April 3, 2022