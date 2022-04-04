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Spor 1 Ligde skandalın eşiğinden dönüldü Önce aut, sonra gol kararı
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1. Ligde skandalın eşiğinden dönüldü: Önce aut, sonra gol kararı

Ankaragücü-Eyüpspor maçında skandalın kıyısından dönüldü. Karşılaşmanın hakemi Yiğit Arslan, başkent ekibinin bulduğu gol için önce aut kararı verdi, daha sonra filelerde yırtık olduğunun tespit edilmesi üzerine hatasından dönerek golü geçerli saydı.

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Haber Merkezi AA
1. Ligde skandalın eşiğinden dönüldü: Önce aut, sonra gol kararı
Ankaragücülü futbolcular pozisyonda karşılaşanın hakemine yoğun itirazlarda bulundu.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eyüpspor'un Ankaragücü'ne konuk olduğu maçta ilginç bir olay yaşandı.

Mücadelenin 27. dakikasında Ankaragücü, sol kanattan serbest vuruş kazandı. Erdem Özgenç'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşunda gol oldu. Topun dışarı çıktığını söyleyen maçın orta hakemi Yiğit Arslan, aut kararı verdi. İtirazlar üzerine yardımcılarıyla konuşan Arslan, filelerde yırtık olduğunu tespit edilmesi ve Eyüpspor kenar yönetiminin de 'gol' olduğunu söylemesi üzerine gol kararını verdi.

Yaşanan bu pozisyonun damga vurduğu maç Eyüpspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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