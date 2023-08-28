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Spor

1. Lig'de 'Suarez' vakası: Rakibini ısırdı

Kocaelisporlu futbolcu Fofana, Altay ile oynanan maçta rakip takım oyuncusu Ceyhun Gülselam'ı ısırarak kırmızı kart gördü. Bu olay, 2014 Dünya Kupası'ndaki Uruguaylı yıldız Luis Suarez'i akıllara getirdi.

11:17 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fofana, Luis Suarez gibi rakibini ısırdı.

Fofana, Luis Suarez gibi rakibini ısırdı.

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Altay’ı 3-2 mağlup etti. Maça ev sahibi ekibin oyuncusu Fofana damga vurdu.


Altay’ın serbest vuruş organizasyonunda oyuncuların itişmesi sırasında Gineli futbolcu, rakip takım oyuncusu Ceyhun Gülselam'ı omzundan ısırdı. VAR’ın uyarısı ile görüntüleri izleyen hakem Oğuzhan Aksu, Fofana’yı kırmızı kart ile oyun dışında bıraktı.




"Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil"

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fofana'nın yaptığı hareketin kabul edilemez olduğunu söyledi.


Sağlam, "Fofana'nın yaptığı hareketi üzülerek söylüyorum ki hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Kendisiyle konuştuk 'Gençliğime, heyecanıma yenildim' dedi. Kendince mazeretleri var ama ben hem oyuncum adına hem takımım adına ülke spor kamuoyundan özür diliyorum. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Genç bir oyuncu, o da üzgün. Arkadaşlarından özür diledi" ifadelerini kullandı.


"Suarez'e özendi"

Fofana'nın bu hareketi Uruguaylı yıldız futbolcu Luis Suarez'i akıllara getirdi. Hatırlanacağı üzere Suarez, 2014 Dünya Kupası'nda İtalya'dan Giorgio Chiellini'yi ısırmış ve bu olay uzun süre futbol kamuoyunun gündeminde yer almıştı.


Fofana için sosyal medyada "Suarez'e özendi" yorumları yapıldı.








#1. Lig
#Kocaelispor
#Fofana
#Luis Suarez
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