1. Lig'de 'Suarez' vakası: Rakibini ısırdı

Sağlam, "Fofana'nın yaptığı hareketi üzülerek söylüyorum ki hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Kendisiyle konuştuk 'Gençliğime, heyecanıma yenildim' dedi. Kendince mazeretleri var ama ben hem oyuncum adına hem takımım adına ülke spor kamuoyundan özür diliyorum. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Genç bir oyuncu, o da üzgün. Arkadaşlarından özür diledi" ifadelerini kullandı.